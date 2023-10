Este lunes, el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, volvió a referirse a las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Entrevistado por el programa 12 PM, el legislador consideró que “no se puede ignorar” la moción de la Cámara de Representantes, que solicita el cese de forma inmediata a las designaciones directas y dijo que desde su partido van a “exigir que se cumpla”.

“Los ediles que fueron designados en la CTM de Salto Grande deben renunciar”, afirmó Manini Ríos. Según lo expuesto, los cabildantes decidieron esperar un mes a partir del día en que se aprobó la moción, para tomar acciones ante el incumplimiento y “alzar la voz”. Consultado al respecto, el líder de CA planteó que una vez que culmine ese plazo, “se puede perfectamente volver a interpelar” al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, “se puede cambiar la actitud, pueden cambiar muchas cosas”, agrgó el líder cabildante.

“La responsabilidad política le cabe al canciller”, aseguró Manini Ríos. También “está en falta la propia comisión, y considerando que estos ediles son todos de un sector político, estaría en falta el sector político que no les exige la renuncia”, añadió. De todos modos, expresó que no quiere “establecer responsabilidades” porque hay aspectos que aún son difusos y “debe ser un combo”, pero “lo que es claro es que no se está cumpliendo con lo que estableció la Cámara de Representantes”.