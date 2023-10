El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, respondió al presidente del Frente Amplio (FA), que, este miércoles, sostuvo que “no podría asegurar que su celular no esté pinchado” porque se “corta cada pocos minutos”. Ante las declaraciones de Fernando Pereira, Martinelli expresó que “si no hay una orden de un juez y no cometió ningún ilícito”, “debería estar tranquilo, salvo que sea parte de una organización”.

“La interceptación legal, como hemos informado en reiteradas oportunidades, la realiza el operador de telecomunicaciones, por esto la calidad del servicio no se ve afectada en lo absoluto”, sostuvo Martinelli en diálogo con Montevideo Portal.

A su vez, dijo que si Pereira tiene problemas con su celular, con la portabilidad numérica, aprobada en la ley de urgente consideración, puede “cambiar su número a otra compañía si no está conforme”.

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, también se refirió a los planteos de Pereira, con quien tuvo un reciente cruce por haber dicho que en el gobierno “están más enojados porque [Gustavo] Penadés les mintió” sobre las acusaciones por las que finalmente fue imputado que “porque abusó de niños”.

En rueda de prensa este miércoles, el legislador sostuvo que “estamos todos profundamente cansados, repodridos de contestar a Fernando Pereira”, y agregó que “de tanto dar manija” se “le pinchó la cabeza”. “¿Qué podría ser más aburrido que escuchar a Fernando Pereira? Amanece y dice, 'bueno, hoy voy a organizar un caceroleo', mañana 'hoy voy a militar que la gente no se bañe con agua salada', pasado mañana 'voy a militar los niños de dos cabezas'. Al otro día dice 'voy a militar otro tipo de desgracia'”, expresó Da Silva.

El nacionalista consideró que Pereira es “absoluta y totalmente previsible” y “el presidente del peor Frente Amplio”. Por último, el senador dijo que revisará su contrato con su compañía móvil para ver si le puede regalar a Pereira un “celular bueno”, “así no se le corta cada dos minutos y deja de decir esa pavada que anda diciendo por ahí”.