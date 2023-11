Opción Consultores presentó los datos de una nueva encuesta en Telenoche sobre la gestión del gobierno, realizada entre el 4 y el 20 de noviembre, que registró por sexto trimestre consecutivo una “tendencia de fuerte estabilidad de aprobación”, alcanzando 42%, pero también recogió un crecimiento de ocho puntos en desaprobación, si se compara al trimestre previo, con 32%.

Al ser consultados sobre la gestión, 30% de los encuestados respondió que la gestión es “muy buena” y 12% la calificó como “buena”. En contrapartida, 16% entiende que la gestión es “muy mala” y otro 16% que es “mala”. Por último, 24% respondió que no es “ni buena ni mala” y 1% no sabe o no contesta.

La permanencia en el tiempo de estos números “permite concluir que el gobierno cuenta con un piso ‘duro’ de aprobación, resistente ante diversos hechos de coyuntura”, señala Opción en el informe. De hecho, “este piso fue nuevamente puesto a prueba en el actual trimestre, pues la medición se realizó inmediatamente después de las renuncias de los ministros de Relaciones Exteriores e Interior y del principal asesor de Presidencia, tras las derivaciones relacionadas al caso Marset”.

Si bien estos hechos no parecen haber generado cambios en la aprobación, se constataron cambios en “el corto plazo” en la desaprobación de la gestión, que experimentó un crecimiento, aunque se advierte que de todas maneras no está “alineado” a los anteriores trimestres, subrayó la encuestadora.

Sin embargo, se señala que esto no implica que los hechos no hayan impactado en la opinión pública. “Por ejemplo, es sugestivo que el porcentaje de quienes declaran que la corrupción es hoy el principal problema del país alcance un inédito 20%, al que debe agregarse un 15% adicional que sostiene que es el segundo problema principal. Se trata del registro más alto de nuestra serie histórica, representando un crecimiento de 5 puntos respecto al trimestre anterior y de 13 puntos respecto a dos años atrás, cuando sólo un 7% de los uruguayos nombraba a la corrupción como principal problema del país”, se detalla.

Si se analizan las respuestas con relación a las elecciones de 2019, 70% de los votantes de la coalición aprueba la gestión del gobierno, 8% la desaprueba, 21% considera que no es ni mala ni buena y 1% no sabe o no contesta. En cambio, desde filas frenteamplistas, 66% de los encuestados desaprueba la gestión, 9% la aprueba y 25% piensa que no es ni buena ni mala.

Economía y seguridad

En materia económica, 45% aprueba la gestión, 35% la desaprueba, 29% cree que no es ni mala ni buena y 2% no sabe o no contesta. En seguridad, en cambio, 50% desaprueba la gestión, 25% la aprueba, 25% cree que no es ni buena ni mala y 1% no sabe o no contesta.

Al respecto, en el informe se señala que, “en el último semestre, se registra un leve cambio en dirección de una mayor desaprobación de la gestión económica, que durante la mayor parte del ciclo de gobierno ha estado caracterizada por brechas evaluativas levemente positivas. En contraste, la seguridad registra un saldo claramente negativo (-25), explicado por el hecho de que únicamente uno de cada cuatro uruguayos aprueba esta gestión y uno de cada dos la desaprueba. En términos de imagen de gestión, la seguridad constituye claramente el talón de Aquiles del actual gobierno”, se concluye.