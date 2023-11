La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sostuvo este miércoles en rueda de prensa que recibió de la senadora frenteamplista Liliam Kechichian el pedido de abrir a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria la discusión sobre la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones internas de 2024 –previstas para el domingo 30 de junio–, debido a que podría coincidir con un partido de la selección uruguaya en la Copa América, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año.

Argimón informó que esta inquietud “hace un tiempo que se había estado conversando entre distintos legisladores” y que “esta tarde, en concreto, la senadora Kechichian nos trasladó si se podía conocer la opinión del resto de los partidos, cosa que me parece muy bien”, afirmó. En ese sentido, la presidenta del Senado indicó que el tema estará sobre la mesa el próximo lunes en la coordinación de la cámara alta.

“Lo vamos a conversar porque nos parece que es un planteo legítimo, que está bueno que lo conversemos entre todos”, apuntó, y señaló que solicitará al área de jurídica del Parlamento que adopte “posición sobre el tema”, dado que “para tomar la decisión está bueno tener todos los elementos y antecedentes, que hay más de uno”, indicó. El último refiere a las elecciones de 2020, que se postergaron debido a la pandemia de la covid-19.

Argimón agregó que “con las consideraciones jurídicas pertinentes, después los partidos evaluarán”, y consultada sobre si esto implicaría adelantar o postergar la fecha, respondió que se puede dar de las dos maneras, pero que lo importante es definirlo con tiempo. “Eventualmente, si es con tiempo que los partidos saben cuál va a ser la fecha, obviamente se puede planificar mucho mejor, por eso es importante, si se va a tomar una definición, tomarla cuanto antes”, consideró.

La vicepresidenta deslizó una opinión favorable al cambio de fecha: “A mí me gusta mucho el fútbol y yo no descarto que Uruguay esté en la final, entonces reconozco que es complicado no tomar una decisión que contemple un episodio que para los uruguayos es importante”, reflexionó.