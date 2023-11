El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este lunes los datos preliminares que se obtuvieron luego del censo a la población de este año, que por primera vez se hizo de forma presencial y digital a la vez. En total se estima que 3.444.263 personas son las que viven en Uruguay, 52% de mujeres y 48% de hombres.

Esto implica que entre 2011 y 2023 la población creció sólo 1% (0,08% anual), lo que habla de una población básicamente estancada en este período intercensal, destacó el INE en su presentación.

El INE informó que en Uruguay “se estaría adelantando algunos años el proceso de decrecimiento poblacional” que Naciones Unidas ha proyectado para la región. Desde 2021 el número de nacimientos es menor al número de defunciones. “A la luz de esta tendencia, y de no mediar revisión de la misma o procesos inmigratorios importantes, la población del Uruguay seguirá una tendencia decreciente hacia el futuro”, señala la institución.

La baja en la natalidad se ha hecho sentir: el año pasado hubo 32.301 nacimientos, cuando se esperaban 44.791, mientras que fallecieron 39.322 personas.

La población de más de 35 años es cada vez mayor, mientras que se achica la franja de personas entre cero y 34 años.

Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, felicitó al INE por el trabajo realizado y comentó algunos de los datos preliminares. Destacó que 2% de la población tiene 85 años o más, lo que a su entender implica pensar el sistema de cuidados y el de previsión social a futuro con una importante cantidad de población adulta.

Por otro lado, Alfie también destacó el ingreso de inmigrantes al país; “si no hubiera sido por la inmigración hubiéramos sido menos” que en el censo pasado, remarcó y señaló que seis de cada diez personas inmigrantes llegaron al país en este período de gobierno.

“Ojalá hayamos entrado en una nueva ola de inmigración que permita al país sostener su población e incrementarla aunque sea de manera baja, pero volver a incrementarla razonablemente”, señaló.

Por su parte, en conferencia de prensa, Diego Aboal, director del instituto, sostuvo que, a grandes rasgos, lo más relevante de la medición es el escaso crecimiento poblacional, un proceso que se preveía para más adelante, “hacia mediados de siglo”. Según el instituto, estos indicadores hacen que las proyecciones de 2013 que estimaban una caída de la población en Uruguay para 2047 se adelanten. De hecho, sin los migrantes que viven en Uruguay, “tendríamos que estar anunciando una caída de población”, indicó el director. Actualmente, residen en el país unas 61.800 personas con cédula de identidad extranjera. En 2011 representaban 2% del total, en la última medición, 3%.

En Uruguay teletrabajan de forma total o híbrida 6,5% de los ocupados Además de las mediciones habituales, el Censo 2023 recopiló algunos datos por primera vez, por ejemplo, cuántas personas teletrabajan en Uruguay. En la presentación, Aboal detalló que, según los datos preliminares, 6,5% de los ocupados en el país teletrabajan de forma total o híbrida. En tanto, los departamentos que más utilizan el formato son Montevideo -11% del total de ocupados-, y Canelones y Maldonado -“algo más” de 5%-. Otra de las preguntas que se incluyeron en esta edición es cuántas mascotas hay en los hogares. Sobre esto se relevó que dos de cada tres hogares tiene al menos un perro o un gato, pero en términos globales hay más perros que gatos. En total, se contabilizaron 2.134.520 mascotas, 1.444.540 perros y 689.980 gatos. A su vez, también se relevó la identidad de género de las personas censadas, pero este dato, junto con varios otros, se conocerá en el segundo trimestre de 2024, informó Aboal.

Una población envejecida

Asimismo, Aboal señaló que la población actual presenta “mucho envejecimiento”; las personas de 0 a 14 años pasaron de ser 28% en 1963 a 18% en 2023 y hubo “un crecimiento muy importante” en el grupo de personas mayores de 65 años, la cantidad de personas de más de 100 años “se duplicó en los últimos 20 años”, y son “más de 26.000 las personas que tienen más de 90 años, por lo tanto, el país tiene una población 'envejecida'”.

Según los datos del censo, la edad media de la población en 2004 era de 29 años y hoy es de 38 años. “Somos cada vez menos las personas en edad activa, eso implicará desafíos para la seguridad social”, cada uno “va a tener que producir más”, dijo Aboal. Agregó que por las características de la población actual del país hay que tomar los datos de este último censo como “un insumo importante para la creación de políticas públicas”, para discutir, por ejemplo, las políticas actuales de cuidados.

Si bien los datos son preliminares, Aboal adelantó que el margen de error no será muy relevante, “a pesar de que se espera que haya algunos ajustes”. “Hay elementos que hacen presumir que la cifra no va a variar demasiado, porque son consistentes con datos que provienen de otras fuentes, por ejemplo, conteos de la población por registros administrativos”. En tanto, lo que explica que no estén los datos finales es que el proceso censal fue hace dos meses y “hay que hacer chequeos”, agregó.

En cuanto a datos por zona del país, si bien es parte de lo que se presentará en el segundo trimestre de 2024, adelantó que los departamentos con más crecimiento poblacional son Maldonado, Canelones, San José y Colonia. A su vez, la población está cada vez más concentrada en esa zona, es decir, en la costa sur. El resto del país está “bastante despoblado”, a excepción de algunas capitales departamentales.

Por último, Aboal se refirió a los censistas que se presentaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para hacer un reclamo por incumplimiento del contrato acordado con el instituto. Sobre esto, el director del organismo dijo que “no hay haberes pendientes” de pago y que incluso se hicieron adelantos los 20 de cada mes.