A lo largo de tres días, con la apertura este viernes a las 18.30 en el Palacio Peñarol y la actividad fuerte concentrada entre el sábado, cuando funcionarán las distintas comisiones, y el domingo, con el plenario final, el Frente Amplio (FA) llevará a cabo su Congreso Nacional, en el que aprobará sus bases programáticas y las cuatro precandidaturas presidenciales de cara a las elecciones internas de junio de 2024.

El documento de las bases programáticas fue elaborado por una comisión a partir de las propuestas surgidas desde los comités de base; luego recorrió el país para ser discutido y a partir de él se elaboraron las mociones de modificación o agregados para discutir este fin de semana. Si bien todas estas instancias generaron preacuerdos, aún resta la discusión en las comisiones, donde los comités y los sectores tienen, a su vez, sus matices.

La discusión sobre el Liceo Militar y las misiones de paz

En este marco es que se cuela en la discusión una de las mociones más divisorias del Partido Socialista (PS), referida a la eliminación del Liceo Militar. Según la delegada del PS en la Mesa Política Daniela Brandon, esto surge de la idea de que “la educación militar debe ser terciaria, después de que la persona tiene determinada autonomía, como los demás”. También en materia de defensa, los socialistas proponen eliminar las misiones de paz, que, a su entender, responden a una visión que aboga por la “no injerencia” en el extranjero, y, en este sentido, “las misiones de paz han sido mal usadas por parte de fuerzas de ocupación” y “no tanto como para pacificar”.

El PS también lleva al Congreso propuestas con un énfasis en la vivienda y en “tratar de recuperar este tiempo perdido y lo que no logramos hacer en los 15 años de gobierno”, dijo Brandon. Con estas bases, el sector presentó mociones para sumar al programa que tienen que ver con “el financiamiento del fondo cooperativo, el Fondo Nacional de Vivienda, el impulso al cooperativismo”; mientras que en materia de educación, se presentó una propuesta para “eliminar los cambios que introdujo la LUC [ley de urgente consideración] en el sistema educativo”, además del impulso a la “autonomía económica para la ANEP y el cogobierno”.

Según el secretario general del PS, el diputado Gonzalo Civila, “es pertinente incluir estos debates porque el programa del Frente para nosotros es fundamental, y la orientación de lo que queremos hacer en un próximo gobierno es importante que esté allí”.

La senadora de la Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) Liliam Kechichian destacó que la alianza de sectores que integra “ha hecho mucho énfasis en el Sistema de Cuidados, que nos quedó muy a medio camino en el anterior gobierno”, y en profundizar en políticas “contra la pobreza infantil, que, para nosotros, es uno de los datos más dolorosos de un Uruguay que se supone que crece”.

Respecto de las propuestas del PS en materia de defensa, Kechichian dijo que no comparte que sea “un tema para tratar en las bases programáticas”. “En nuestros gobiernos se hicieron cambios en los programas pedagógicos del Liceo Militar y lo de las misiones de paz nunca el FA lo ha discutido”, aseguró; asimismo, recordó que mientras el FA fue gobierno “se mantuvieron”. De todas formas, no se mostró segura de que las propuestas “lleguen al plenario”; de hacerlo, “votaríamos definitivamente en contra”, adelantó.

Entre los lineamientos que llevará al debate congresal el Movimiento de Participación Popular, el senador Charles Carrera destacó “la necesidad de apostar seriamente a una transformación productiva del Uruguay”. Por eso, el programa “debe repensar el Uruguay hacia el futuro para forjar el desarrollo nacional”, y reiteró la necesidad de “prestar especial atención de manera urgente a la emergencia social, particularmente pensando en la pobreza infantil, la niñez, la pobreza en los hogares monoparentales y el sistema de contención y de seguridad social”.

Sobre la propuesta del PS, Carrera dijo que no comparten esa idea, “ya que creemos que los problemas no se solucionan eliminando el Liceo Militar”, respondió, y argumentó que “es utilizado por muchísimos jóvenes que encuentran allí un lugar para estudiar”. “El tema ahí es mejorarlo y asegurar que los valores que se enseñen sean democráticos”, entendió Carrera.

“En cuanto a las misiones de paz, entendemos que debemos participar, debido a los compromisos que como país tenemos con las Naciones Unidas”, y Uruguay “asiste a las misiones de paz, justamente, porque esos países lo necesitan y lo piden a la ONU”, sentenció.

En tanto, la senadora Silvia Nane, de La Amplia, dijo a la diaria que se debe empezar ahora “a construir las bases de lo que tiene que ser el crecimiento, que no tiene que ser un crecimiento pensado para los próximos cinco años, sino para, por lo menos, 30 o 40 años”. “No podemos no atender el índice de pobreza infantil, hay que pensar la educación pero no solamente en términos de gobernanza y curriculares, sino el acceso al derecho de la educación”, reflexionó.