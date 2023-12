El senador Luis Alberto Heber pidió en la sesión de este martes del Senado que se trate como asunto político el archivo de la denuncia penal que presentó el Frente Amplio (FA) contra la decisión del gobierno de extender la concesión de la terminal especializada del Puerto a la empresa Katoen Natie.

Heber, quien era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se firmó el acuerdo, dijo que los senadores denunciantes, Charles Carrera y Mario Bergara, arrastraron a su “fuerza política” a “insultar, enchastrar, denostar y transformarse en jueces y fiscales, cuando no lo somos”.

Subrayó que durante dos años la oposición ha dicho muchas cosas respecto al acuerdo, por ejemplo, “que ha sido negativo para los intereses nacionales”, que “es un monopolio sin regulaciones” y una “entrega de la soberanía”, todas opiniones que a su entender son de de “carácter político”. “Hasta ahí estamos dentro de lo que es la confrontación de ideas, pero el senador Charles Carrera dijo que el gobierno actuó con dolo y dolo quiere decir la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su carácter delictivo. ¡O sea que somos delincuentes!”, añadió.

Heber dijo que su intención era que el FA rindiera cuentas y adelantó que no pretendía un arrepentimiento de los senadores de la oposición. “Se precisa mucho coraje, mucha grandeza de espíritu, mucha honestidad para admitir que se cayó en un exceso y en un insulto que le hace mal al sistema político”, expresó.

“Mi objetivo es defender la democracia, la discusión política, mi nombre -que nunca estuvo manchado-, pero sobre todo a esta institución, a nuestro partido, el Partido Nacional, que no es corrupto, que no cometió abuso de funciones, que no cometió ningún acto de dolo, que no nos llevamos nada para nuestra casa y que podemos seguir por todo el país caminando con la frente en alto”, expresó.

El primero en responder fue Carrera, quien respondió que “es más fácil hacerse el ofendido que dar una explicación razonable de por qué se llegó a este acuerdo, que, tal como lo hemos dicho, es infame”.

El senador del FA reafirmó lo que dijo cuando interpeló a Heber y manifestó que la oposición tiene la “convicción” de que en la negociación con Katoen Natie el gobierno actuó “con ineptitud, ignorancia o dolo”. Retrucó que “defender la democracia es no mentir al Parlamento” y acotó que el último fallo fiscal “afirma que existió error, contradicciones, imprudencia, impericia, culpa y ocultamiento indebido”. El senador señaló que si bien el fiscal no cree que se le “pueda atribuir un delito” al gobierno, le dio la razón a los denunciantes.

Agregó que la causa se archivó sin perjuicio y que eso significa que el FA puede solicitar su desarchivo. “Les guste o no esto huele mal [...]. Hay un sinfín de ilegalidades, irregularidades y arbitrariedades. Nosotros vamos a seguir luchando y con nuestra posición firme. La historia no va a absolver al hoy senador Luis Alberto Heber”, concluyó Carrera.

Luego continuó hablando el nacionalista Armando Castaingdebat, quien más tarde le cedió la palabra a Heber. El exministro manifestó que el senador frenteamplista habló “tímidamente” y hasta con “miedo” de “dolo”. “Yo dije que no tenía coraje y no lo tiene para admitir que se equivocó”. Carrera le respondió que “era un atrevido” y Heber le gritó: “¡El atrevido es usted!”.

Bergara, en tanto, dijo estar “sorprendido” por “el tono” de la sesión, que de a ratos se volvía una “discusión política” y de a ratos “una cuestión sentimental”. Señaló que durante los gobiernos del FA las “denuncias de abuso de funciones” nunca se interpretaron como “insultos o agravios”.

“Somos actores políticos”, dijo y agregó que “la oposición tiene el derecho y la obligación” de denunciar si entiende que “hay irregularidades que ameritan ser investigadas por la Justicia”.

Las idas y vueltas siguieron, la presidenta de la sesión, Graciela Bianchi, le dio la palabra a la frenteamplista Silvia Nane, quien manifestó que el nacionalista Sebastián Da Silva había pedido primero la palabra. Con el micrófono abierto, Bianchi se la otorgó a Da Silva y dijo: “Bueno, dale, no hinches las pelotas”.

Las declaraciones de Da Silva terminaron de subir el tono de la sesión. “Hay que saber pedir disculpas, se solucionaba con un tuit, pero no, esperaron y esperaron hasta que Heber les hizo un asunto político”.

Da Silva sostuvo que “el FA y la izquierda se han equivocado durante estos cuatro años y nunca han pedido perdón. Desde la militancia miserable de que las vacunas no iban a llegar hasta cuando lloraron con cáscara de cebolla de que podía venir algún niño deforme por el agua salada. ¡Nunca pidieron perdón! ¿Alguien pensaba que iba a pedir perdón Charles Carrera? El mismo que, de la peor forma, la más inmoral de todas las formas, apretó a un minusvalido enfrente a su madre”, dijo en referencia a Víctor Hernández, quien recibió en 2012 una bala perdida que lo dejó parapléjico y debido a la gestión de Carrera fue atendido en el Hospital Policial. “¿Alguien pensaba que ese hombre ruin iba a pedir perdón? ¡El señor Charles Carrera es un miserable!”, concluyó en medio de cuestionamientos de los senadores de la oposición y Bianchi suspendió la sesión por diez minutos.