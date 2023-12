Finalmente, este martes, la Cámara de Diputados terminó de aprobar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que ahora pasa al Senado, luego de que en la sesión de la semana pasada, ante la ausencia de algunos legisladores oficialistas, se decidiera dejar para esta semana los artículos negociados a última hora. Así las cosas, la coalición aprobó el artículo que consigna las “contraprestaciones” para los canales de televisión por la publicidad gratuita de los partidos políticos en campaña, que fue el tema que más diferencias generó entre oficialismo y oposición.

Como por disposición constitucional la contraprestación debe ser una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, en el proyecto simplemente se consignó la facultad del Poder Ejecutivo de “establecer las contraprestaciones pertinentes a los servicios referidos en el inciso primero de este artículo, por el otorgamiento de espacios de publicidad”, agregando que se deberán considerar “los precios de referencia pagados en los 12 meses anteriores a la elección interna de los partidos políticos, por parte de los entes autónomos y servicios descentralizados de dominio industrial y comercial del Estado a cada medio de comunicación audiovisual”.

Este martes, cuando expuso para que se votara la reconsideración de ese punto, el diputado blanco Juan Martín Rodriguez sostuvo lo que ha repetido en anteriores instancias: que la existencia de los minutos gratuitos de publicidad televisiva para los partidos políticos tiene que “recibir la debida contraprestación” porque, “de lo contrario, los mismos tendrán carácter confiscatorio hacia los medios audiovisuales, que deberían soportar el peso de dicha obligación”.

Luego de votada la reconsideración, que no fue apoyada por el Frente Amplio (FA), y el diputado Eduardo Lust –ex Cabildo Abierto (CA) y ahora independiente–, que no apoyó la contraprestación, argumentó que si bien también piensa “que no pagar es una confiscación”, dijo que votó negativo porque “los políticos no deben tener minutos gratis en la televisión”. “Estamos en contra de que los ciudadanos de Uruguay tengan que pagar para que los candidatos aparezcan en televisión. El que pueda pagar el minuto de televisión, que lo pague, y el que no pueda pagar, que no lo pague”, sostuvo.

Luego tomó la palabra el cabildante Álvaro Perrone. Dijo que no compartía lo que señaló su excorreligionario –no lo nombró explícitamente–, porque “la política, entonces, termina sólo en mano de los poderosos y de los ricos”, ya que “los que no tienen plata no pueden hacer política, porque no hay un sistema que los ayude a llevar adelante”.

“Un cheque en blanco”

Por su parte, el diputado del FA Mariano Tucci, integrante de la comisión que estudió el proyecto, subrayó en sala que su partido no votó la reconsideración porque “está muy bien discrepar sobre el fondo del asunto” y enfrentarse “en el plano de las ideas”, pero “no está bien hacerle perder tiempo a la cámara en un debate que ya dio, por la irresponsabilidad de siete u ocho diputados de la coalición”. “Votamos en contra la reconsideración porque estuvimos siempre, los tres años y medio, y en cada una de las discusiones, debates y propuestas. Entonces, si estamos hoy aquí es porque hay siete u ocho legisladores del oficialismo que el día que tenían que estar no estuvieron, y sus bancas estuvieron vacías”, insistió.

Tucci señaló que no apoyan la compensación económica para los canales porque no quieren votarle “un cheque en blanco ni a este gobierno ni a los que vendrán”, ya que cuando le solicitaron a la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos y al oficialismo “alguna proyección económico financiera de las eventuales pérdidas que los canales sufrirían” por la publicidad gratuita para los partidos políticos, les señalaron que “no las tenían”. “Entonces, ¿de cuánto era la compensación mientras se debatía el proyecto? ¿De un millón, dos millones, 20, 25?”, preguntó.

En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez, que también integró la comisión, subrayó que con este proyecto se les da “oportunidades a todos los partidos políticos y a todos los candidatos de poder mostrarse ante la ciudadanía”. En cuanto a la compensación para los canales, dijo que está de acuerdo porque “si no hay compensación, hay confiscación”.

Blancos contra la tarifa unificada

Luego, la cámara baja reconsideró votar el inciso que indica que los medios de comunicación referidos en la norma “deberán establecer el mismo precio de adquisición para todos los partidos políticos, sectores internos, lista de candidatos o candidato a cualquier cargo electivo que decidan contratar publicidad”. Se agrega que el precio por minutos o fracciones regirá por todo el ciclo electoral y deberá ser comunicado a la Corte Electoral y a los partidos políticos, con una antelación mínima de 45 días a la fecha de la celebración de las elecciones internas.

Ese punto fue apoyado por todos los partidos, excepto por el Partido Nacional (69 votos afirmativos en 94 diputados presentes). El diputado Juan Martín Rodríguez dijo que la razón para no votarlo es que “no acompañan el concepto de tarifa unificada, en virtud de que, al ser una relación entre privados, los medios audiovisuales, y los partidos políticos, el Estado no debe regular cómo, cuándo y la manera en que se deben abonar las transacciones entre ellos”.