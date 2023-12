La Intendencia de Montevideo (IM) emitió un informe este lunes 25 en el que indica que al cierre del 24 de diciembre la recolección alcanzó “el 83% de los contenedores vaciados en los últimos días”. Según informó en una rueda de prensa la directora de la división de Limpieza de la IM, Marta Garagorry, los servicios de recolección retomaron su actividad el lunes 25 en el turno nocturno, y en la mañana del 26 el turno matutino. Señaló que ya llevan un total de 3.982 contenedores, cerca de 900 toneladas.

Consultada por la situación de limpieza de los barrios Cerrito, Casavalle, Unión y Nuevo París, en los que los vecinos reclaman que “no ha pasado el camión” y que “se quitaban contenedores”, Garagorry afirmó que en diciembre se han repuesto contenedores en esas zonas. “Tenemos situaciones puntuales de desborde en esas zonas, se está trabajando en el vaciado en esos barrios en la mañana de hoy”, dijo y agregó que en la tarde “seguramente” salgan más servicios a los barrios mencionados y que este miércoles se “priorizará” en el turno matutino atender esas zonas.

A su vez, destacó que tienen “puntos críticos”, como Reducto, La Teja, Casavalle y algunas zonas de Colón donde se está priorizando el vaciado.

Con respecto al operativo de limpieza del 31 de diciembre, apuntó que la gestión de los últimos días les permite “evaluar y corregir” ajustes en lo que tiene que ver con la planificación de los servicios. “Nosotros trabajamos en base al ranking y a los datos estadísticos”, por lo que “obtener imágenes a través de la línea Whatsapp nos permite clarificar cuando tenemos problemas de desborde”, lo que implica una “acción determinada” y diferenciar cuando el problema tiene que ver con hurgado, ya que el “mecanismo de respuesta es distinto”.

“Nunca estamos conformes”, señaló Garagorry y dijo que “si no están al 100% de vaciado y si la ciudad no se ve al 100% limpia, no vamos a estar conformes”.