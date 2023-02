La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados comenzó a tratar este jueves el proyecto de ley de “reparación a víctimas de organizaciones armadas de carácter ideológico” entre 1962 y 1976. Esta iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado desde fin de año, cuando el Frente Amplio (FA) consideró que el tratamiento fue “exprés” y que es una “moneda de cambio” para que Cabildo Abierto (CA) no entorpezca la votación para aprobar la reforma jubilatoria.

Mariano Tucci, diputado por el Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que presentaron un conjunto de delegaciones que desde su “perspectiva política” es “imprescindible” que comparezcan en la comisión para debatir el documento del Poder Ejecutivo. “Hay que tener fundamentos sólidos de por qué debería prosperar un proyecto de este tipo”, expresó, y adelantó que pidieron la presencia de la Cátedra de Derechos Humanos y del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Además, solicitaron a División de Jurídica de la Cámara de Diputados para que opine sobre el proyecto y también sobre otras temáticas vinculadas al tema.

“Lo que nosotros señalamos con mucha claridad es que para sentarnos a hablar de un proyecto de esta envergadura es importante que aparezca a texto expreso que en Uruguay hubo terrorismo de Estado. Ese reconocimiento concreto que debería unir a todo el sistema político no está contemplado en la redacción que votó el Senado de la República con los votos contrarios del FA”, apuntó.

Asimismo, recordó que objetan que se coloque el año 1976 como “punto final”, cuando en definitiva “sucedieron hechos lamentables y de real horror que fueron posteriores a esa fecha”. Luego, existen dudas sobre la “legalidad” del proyecto y cuestionamientos de por qué el Estado debe “reparar acciones emprendidas por agentes privados”. “Esos son los motivos que pusimos sobre la mesa para que sean discutidos. Tampoco conocemos el universo de eventuales beneficiarios de esta reparación. Son respuestas que tiene que dar el Poder Ejecutivo”, consideró Tucci.

Además, insistió con que en Diputados se vuelve “a repetir el escenario” del Senado, donde este proyecto se trata al “unísono” del la reforma jubilatoria, que se estudia en la cámara baja en una comisión especial. “Se coloca el tema de reparación justamente cuando CA se muestra díscolo, señalando públicamente que no es necesario votar el proyecto de la reforma jubilatoria y pensiones este año. Creo que se utiliza el mismo derrotero, que para nosotros es equivocado”, opinó.

Tucci expresó que “si era por ellos”, en referencia a los diputados oficialistas, “lo votaban hoy mismo”, cosa que finalmente no sucedió.

Por su parte, el diputado por el Partido Nacional Rodrigo Goñi dijo que se dio una semana para que los legisladores del FA estudien bien el tema y admitió que rechazó que se convoque a las delegaciones. “El Poder Ejecutivo manda un proyecto, pero después el Parlamento es el que define”, indicó.

Finalmente, dijo que los cambios del Senado “no cambian la finalidad del proyecto” sino que al contrario, le hace “mejoras”. “El criterio legal es claro: los que hayan sufrido daño en forma ilícita en sus bienes o en su persona o en su moral a causa de hecho ilícitos por movimientos de carácter ideológico”, sostuvo, y agregó que no se conocerá el número de posibles beneficiarios hasta que no se apruebe la ley, puesto que las personas van a tener que demostrar que sufrieron un daño. Por último, dijo que este proyecto es una “prioridad” y que se debería aprobar en breve. Estimó que no más allá de marzo.