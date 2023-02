En octubre de 2021 Jorge Díaz dejó su cargo como fiscal de Corte, en el que estaba desde 2012, cuando su venia fue votada por unanimidad en el Senado luego de que el Poder Ejecutivo del momento propusiera su nombre. Después de su renuncia, en su lugar quedó Juan Gómez, que era el fiscal adjunto de Corte, subrogando a Díaz. Desde esas horas en la coalición de gobierno se viene hablando sobre la posibilidad de designar un sucesor, pero para eso el oficialismo precisa al Frente Amplio (FA), dado que, como establece el artículo 168 de la Constitución, la venia se aprueba con tres quintos de los votos de componentes del Senado.

La semana pasada, en declaraciones a FM Gente, Gómez dijo que “definitivamente” considera que “no están dadas las condiciones” para que lo designen como fiscal de Corte, pero tampoco le “preocupa”, porque “no pretendía ese lugar”. “Yo tengo la determinación y me sigue entusiasmando. Pero cuando ya no depende de uno, uno simplemente lo único que trata es de cumplir con objetividad, seriedad e imparcialidad, y establecer que en la Fiscalía de Corte no hay partidismos, no nos debemos a ningún partido, sino que pretendemos que sea una fiscalía que atienda a las necesidades de la gente”, subrayó.

Ante esto, el senador de Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés dijo a la diaria que el asunto del fiscal de Corte “lo ideal sería arreglarlo desde el punto de vista institucional, separar un poco el tema, y buscar a alguien que reúna las condiciones, no importa si es blanco, colorado, frentista”, sino “que aplique la justicia”. “Que traigan un nombre, así como trajeron una vez el de Jorge Díaz y dijimos que sí. O sea, el PN y el Partido Colorado, que estábamos en la oposición, somos los que menos tenemos que demostrar que no nos importa lo que vote la persona, porque votamos a Jorge Díaz sabiendo que era un hombre muy vinculado a la izquierda en su pasado, y no dudamos en hacerlo”, subrayó Penadés.

El senador señaló que están enfrentando una situación en la que algunos “empiezan a entender que los fallos de la Justicia son buenos o malos según la supuesta tendencia política que tengan, o si me sirven o me perjudican”, y eso “es un inicio complicado”, subrayó. “A mí me encantaba la época en la que en Uruguay nadie sabía quién era un juez o un fiscal. El funcionario para la función”, sostuvo.

Además, Penadés resaltó que el hecho de que Gómez siga en el cargo tiene “dos problemas”, dado que no hay fiscal general adjunto y además en 2025 cumplirá 70 años, por lo tanto, debe retirarse obligatoriamente. “Para mí este año deberíamos buscar al fiscal adjunto o renovar los dos, el de Corte y el adjunto”, indicó. Agregó que no puede decir el nombre de un posible candidato porque luego de hacerse público, si a alguien no le gusta, queda descartado, por eso prefiere no manejar nombres ante la prensa.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech también dijo a la diaria que sería “ideal” si se pudiera llegar a un acuerdo para designar al nuevo fiscal de Corte en lo que queda del gobierno, aunque es un tema que no han tratado últimamente. “Obviamente que no estamos conformes con la gestión de Gómez y nos parece bueno designar a un fiscal de Corte que reúna los consensos necesarios”, indicó.

Zubía: “No entiendo la pasividad sobre el punto”

En tanto, el exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubía, que hace tiempo viene marcando como prioridad que se designe a un nuevo fiscal de Corte, dijo a la diaria que nunca supuso que Gómez pudiera aspirar a la Fiscalía de Corte, porque le parece una persona “racional y lógica”, y ese cargo, entre otras cosas, “puede durar diez años”, y por su situación “él podría tener, a lo máximo, una duración de dos años más, porque luego entra en edad jubilatoria”. Por lo tanto, para Zubía, lo dicho por Gómez “corrobora la tesis de que no tendría lógica que él fuera fiscal de Corte”.

Además, el diputado resaltó que para ese cargo se necesita una designación del Poder Ejecutivo, “que tiene que estar en sintonía con la persona”, y Gómez “pertenece a la escuela de Díaz”, pero “el Poder Ejecutivo actual”, y “más” con la ley de urgente consideración, “no ha sintonizado con la posición de Díaz”. “Estamos ante una carencia y un Poder Ejecutivo que no se define para designar al fiscal de Corte, con lo cual incurre en un debe mayúsculo, porque es necesario urgentemente esa designación. Sigo esperando que el Poder Ejecutivo escuche de una vez lo que estoy diciendo”, subrayó Zubía.

El diputado resaltó que un fiscal de Corte tiene que “diseñar las políticas de combate contra el delito, de actitud de la Fiscalía en su conjunto”. En efecto, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación (19.483), de 2017, establece que a esa institución le corresponde “fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas”. Por lo tanto, para Zubía, un fiscal no puede ser designado para un período breve porque “carecería de la posibilidad de poder armar una política”.

Además, resaltó que es obvio que el oficialismo necesita hablar con el FA para solucionar este tema, ya que “desde 1905 que la designación de un fiscal de Corte necesita el voto de la oposición, y se ha conseguido”. “Sería una barbaridad que llegue a pasar el gobierno de la coalición sin designar un fiscal de Corte. Políticamente sería un hecho lamentable. Es un cargo técnico, porque tiene que provenir de la Fiscalía, pero es una elección política que hace el presidente de la República. El presidente [Luis Lacalle Pou] se está inhibiendo de hacer nada menos que la designación más importante en el combate contra el delito, que fue el tema principal por el cual se ganó el gobierno en 2019. Entonces, no entiendo la pasividad sobre el punto”, finalizó.

Por último, fuentes del FA señalaron a la diaria que a nivel de la bancada de senadores de la oposición el tema de la designación de un nuevo fiscal de Corte no está en el tapete.