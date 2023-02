Alianza Nacional (AN) se encuentra en un proceso de “metamorfosis”. Así, al menos, lo define la dirigente de ese sector y actual subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, luego de que varios integrantes cercanos a Jorge Larrañaga, quien lideraba ese espacio de corte wilsonista, decidieran dar un paso al costado para anunciar su apoyo a la eventual precandidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de cara a 2024.

Como forma de dar cuenta de las acciones del sector en la administración, en la que Luis Lacalle Pou lleva las riendas, y también para escuchar las visiones que tienen distintos militantes de la fuerza política, la agrupación de gobierno de AN -que integran senadores, diputados, intendentes y representantes de distintos organismos- tuvo su primera reunión el viernes pasado en Minas, Lavalleja. Esta fue la primera de cuatro reuniones regionales que se llevarán a cabo durante un mes.

En ese encuentro hubo dirigentes de los cinco departamentos del este (Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo). “Lo que hicimos fue escuchar la visión que tiene el sector en cada región del país y a su vez dar cuenta del trabajo que venimos haciendo en todos los ámbitos donde Alianza Nacional está presente”, indicó el presidente de AN, Carlos Camy, en diálogo con la diaria.

Rumbos

Ribeiro dijo a la diaria que perder al líder de un sector, como fue el caso de Larrañaga, “sigue siendo un golpe muy duro”. “Sabemos que después de un golpe así, no es fácil. Históricamente los movimientos que han pasado por situaciones similares terminan rediseñando rumbos, pero difícilmente reeditan de manera idéntica lo que ya tenían. Es un proceso de cambio, de metamorfosis, todo eso lo sabemos”, consideró, y agregó que el grupo en su mayoría “sigue compacto” con “algunas bajas” e “indecisiones”.

En ese sentido, sostuvo que el rumbo “habrá que decidirlo” para saber “a quién se acompaña en el momento en que se terminen de perfilar las candidaturas”. Eso sí, entienden que por ahora el rumbo es “colectivo”, según dijo en una entrevista con la diaria, Jorge Larrañaga Vidal, hijo del referente wilsonista hoy fallecido.

“Lo que sí me gustaría remarcar es que en esa metamorfosis el grueso del grupo se mantiene unido y tratando de llegar a un momento de mayor definición. Que no la tengamos aún no significa que vayamos a ir por caminos muy distintos. De pronto algunos que ya han tomado una decisión, quizás es solo, como el propio Luis Calabria lo dice en la nota de Búsqueda [de su pasada edición], una cuestión de tiempos. Todo eso se está viendo y discutiendo”, reflexionó Ribeiro.

En tanto, Camy indicó que el wilsonismo “no se entiende” fuera del PN porque es una “columna vertebral” de la agrupación, como también lo es el herrerismo. Según el senador, al PN no se lo entendería sin la “comprensión” de ambos sectores que desde entrada la democracia siempre se disputaron el liderazgo.

“El PN está entero comprometido en el respaldo al gobierno y el próximo año, cuando venga la instancia democrática de dirimir quién es la persona para llevar mejor la postulación del partido, no me imagino que no esté representado el wilsonismo”, sostuvo.

No es tiempo

Por el momento, señaló el nacionalista, el equipo trabaja “priorizando” la “responsabilidad” en la gestión de gobierno. “No es tiempo electoral para nosotros, respetamos a los compañeros que están en posiciones de ese tenor, admitimos también que seguramente en este año se apresuren decisiones y definiciones políticas, pero no es este el momento, sino que estamos priorizando el trabajo en los distintos ámbitos donde estamos participando”, indicó.

Si bien creen que no es tiempo de pensar en las próximas elecciones, lo cierto es que el grupo que supo dirigir Larrañaga ya inició conversaciones con, al menos, tres posibles precandidatos: Delgado, por un lado, y por otro, Beatriz Argimón (Futuro Nacional) y Raffo (Herrerismo).

El senador indicó que mantuvo la semana pasada contacto con los tres posibles precandidatos. Allí hablaron de la marcha del gobierno, de la situación del país, del PN y, “por supuesto”, “manejar los aspectos relacionados a lo que puede ser el tiempo electoral” donde tienen matices en los tiempos “con algunos”. “Nosotros en AN tenemos claro nuestra participación, la definición, el peso que vamos a tener en ese terreno, pero también creemos que la prioridad de hoy es otra”, expresó. Según supo la diaria, es casi un hecho que AN no presente un candidato propio.

Mientras tanto, Ribeiro opinó que el wilsonismo no debería ser “tragado” o “absorbido” por el herrerismo, “y hay quienes piensan que de ambos puede salir una cosa nueva y distinta”. “Creo que allí hay posturas diferentes y es precisamente una de las cosas que tenemos que definir”, concluyó.