“El motivo de la convocatoria de hoy tiene que ver con la necesidad que sentía de comunicar este último capítulo vinculado a mi formación académica y en particular al título de Licenciado en Dirección de Empresas”. Esas fueron las primeras palabras de Adrián Peña en la noche del martes, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, en la conferencia de prensa que el exministro de Ambiente dio para explicar el capítulo que se sumó en las últimas horas a las idas y vueltas sobre la carrera que cursó en la Universidad Católica, dado que el diario El País publicó que finalmente no le faltaba ninguna materia para tramitar el título de licenciado.

Peña recordó que renunció a la cartera porque “creía tener la carrera aprobada”, pero desde esa institución educativa se le informó que “todavía debía un curso de seis días, de Simulación de Gestión”. Señaló que cuando supo eso, el viernes 27 de enero de tarde, “inmediatamente” decidió renunciar, “básicamente, por una cuestión moral, de principios”, porque “hay que actuar de acuerdo a lo que uno pregona”, y “en ningún caso podía perjudicar al gobierno nacional ni al Partido Colorado” (PC) ni al sector que integra (Ciudadanos).

“Pero tenía la convicción personal de que había realizado ese curso. Pasaron los días, pasó ese terremoto, y cada vez llegó a mi mente con mayor claridad que el curso lo había realizado. A esa convicción se sumó el testimonio de compañeros de facultad que me informaron de que me recordaban como compañero en ese curso, y con la ayuda de ellos pude ubicar el semestre en que había realizado la materia: el segundo semestre de 2005. Entonces, pude identificar y encontrar al docente de la materia”, indicó.

Peña agregó que por estos días se había inscripto para realizar ese curso, que empezaba el 6 de marzo, y cuando fue a hablar con el actual profesor de la materia, este le dijo que “se dio cuenta” de que él “conocía la materia”, y fue “tanto el nivel de detalle” que el exministro le dio que el profesor le expresó: “Te animo a que ubiques al profesor del momento”. Peña señaló que logró ubicarlo, pese a que ya no trabaja en la Universidad Católica, y gracias a él pudo conseguir “un mail en el que el profesor se dirige a la Universidad” y lo “referencia como alumno”.

“Con esos elementos, me presenté en la universidad, y solicité nuevamente el estudio de la ficha, y en particular la búsqueda del acta correspondiente. El rector ordenó ubicar el acta en los archivos de la universidad. Apareció y confirmó lo que yo sentía, lo que mis compañeros pensaban y lo que había atestiguado el profesor: la había salvado, y con muy bueno. Por tanto, ese curso que tenía pendiente, no era tal”, subrayó. Agregó que la institución el lunes le entregó la currícula actualizada, con la constancia que dice que tiene “todos los cursos aprobados” y, por tanto, que su título “está en trámite, en proceso de validación e impresión”.

“¿Por qué no estaba la materia en mi ficha? Son cuestiones del tipo administrativo que obviamente no sé explicar, porque no integro la administración de la universidad. Pero lo importante, para mí, es haber podido demostrar que efectivamente tenía la carrera culminada, y que efectivamente soy licenciado. Este episodio ha sido muy duro, y hoy lo doy por concluido”, subrayó.

Sobre la posibilidad de volver al Ministerio de Ambiente, a la que el presidente Luis Lacalle Pou le dio el visto bueno, Peña dijo que no porque “es una etapa cerrada”, y hoy Ciudadanos “está con fuerza pensando en lo que viene”; además, tienen “un gran ministro” al frente de esa cartera –Robert Bouvier, exvicepresidente de Antel–, que tiene “el respaldo de todo el sector”, con el que trabajó un mes en la transición. Agregó que muchos dirigentes de Ciudadanos querían que ocupara el rol de coordinador general del sector “con más actividad política”.

Sanguinetti: la sanción a Peña “se levanta sola”

Más temprano, el secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, brindó una rueda de prensa en su casa para hablar del tema. Subrayó que hubo “un error de la burocracia” de la Universidad Católica, pero también hay algo que “enaltece a su rectorado”, porque “cuando Peña insistió y pidió una rectificación, con algunos indicios”, fueron “a fondo”.

A la luz de estos hechos, el expresidente subrayó que Peña no se debería haber ido nunca del Ministerio de Ambiente, y resaltó que “estaba entusiasmado con el cargo”, donde “venía actuando muy bien”, como lo había reconocido “todo el mundo”. Ante la consulta de la prensa sobre si el PC levantará la sanción de apercibimiento que recomendó la Comisión de Ética y Conducta Política de esa colectividad, Sanguinetti contestó que “se levanta sola”.

En tanto, el diputado de Ciudadanos Felipe Schipani dijo a la diaria que este último acontecimiento es “una muy buena noticia” y es “reconfortante”, en la medida en que “deja en evidencia” que cuando Peña admitió “el error de haberse arrogado un título que no poseía”, y dijo que sí se había recibido y era licenciado, tenía razón.

“Hasta ahí, obviamente, había cometido un error, era un hecho cuestionable, pero el tema políticamente no había tenido ninguna derivación compleja. El problema, justamente, se generó cuando la Universidad Católica informó que le faltó un curso. Entonces, apareció otra contradicción, y eso fue lo que terminó desencadenando la renuncia. Desde esa perspectiva, para él, para el sector y el partido es importante que Peña no mintió cuando dijo que había terminado sus estudios”, subrayó.

Además, Schipani señaló el “enorme error, inexcusable” de la Universidad Católica, que a Peña “le informó algo equivocado, que poco menos que él tuvo que ponerse en un rol de investigador privado para cerciorarse de que efectivamente había completado ese curso”.

Universidad Católica: “Su título está en trámite”

A todo esto, en la tarde del martes la Universidad Católica emitió un comunicado sobre el tema. La institución consignó que en 2002 Peña ingresó a la universidad como estudiante de la licenciatura en Dirección de Empresas; tras el primer semestre de 2006, “sin haber finalizado su licenciatura, discontinuó sus estudios”.

“En el año 2021 Peña se rematriculó en la licenciatura y aprobó dos de los cursos que tenía pendientes. En 2022 aprobó una tercera asignatura pendiente y defendió su Memoria de Grado. En ese entonces, de acuerdo a su ficha curricular, solo le restaba el curso Seminario Especial: Simulación de Gestión”, se indicó en el comunicado.

Luego, se señaló que desde que Peña retomó sus estudios estuvo en diálogo “permanente con la dirección de la carrera”, pero hasta el 17 de febrero de 2023 el exministro “nunca manifestó a las personas correspondientes de la universidad haber realizado, en el año 2005, el curso Seminario Especial: Simulación de Gestión”. “Recién en esa fecha hizo saber su inquietud y aportó información al respecto. Con estos datos (semestre, año y profesor de la asignatura), la universidad pudo revisar sus archivos físicos y reconstruir la situación”, señalaron. Por tanto, luego de que se reconstruyó la situación, “se le pidió al estudiante que iniciara el trámite de solicitud de título”. Es así que “su título está en trámite”, terminó señalando el comunicado.