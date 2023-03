El martes se cerraron algunos acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los legisladores de la coalición de gobierno que integran la comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de analizar el proyecto de reforma de la seguridad social enviado por el gobierno. Acuerdos que, a posteriori, la delegación gubernamental llevó a su comparecencia ante la comisión, el miércoles 22, y que luego informó en conferencia de prensa.

“Vamos a incorporar algunos cambios que vamos a seguir elaborando en estas próximas horas con el resto del equipo para presentarlos al Parlamento a más tardar en los primeros días de la semana que viene”, aseguró el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, durante la conferencia, al tiempo que expresó su deseo de que la comisión “pueda votar dentro de los plazos que están establecidos para su funcionamiento”.

Es que el tema de los plazos para su votación ha sido un punto de discrepancia entre los diputados oficialistas, sobre todo a raíz de los pedidos de Cabildo Abierto (CA) de extender el plazo para votar el proyecto, por entender que no se llegaría al 31 de marzo -la fecha prevista- con todo acordado.

Sin embargo, más allá de que el gobierno haya levantado algunas de las propuestas y se hable de acuerdos, el diputado cabildante Álvaro Perrone publicó en su cuenta de Twitter que “no hay ningún tipo de acuerdo por reforma de la seguridad social” y que se siguen reclamando “cambios profundos y más tiempo de discusión”.

Aclaramos que no hay ningún tipo de acuerdo por reforma de la seguridad social, seguimos reclamando cambios profundos y más tiempo de discusión. — Alvaro Perrone (@APerrone510) March 23, 2023

A su vez, el también diputado de CA, Martín Sodano, dijo a la diaria que si bien las modificaciones del Poder Ejecutivo se hicieron “contemplando puntos” propuestos en la reunión del martes, “eso no significa que haya un acuerdo”.

Una de las piezas fundamentales de la propuesta de CA respecto a la reforma tiene que ver con pasar de 25 a 15 la cantidad de años que se tomen para el cálculo jubilatorio, algo que Mieres ya adelantó que no estará contemplado en las modificaciones, puesto que es “parte de la arquitectura principal del proyecto”.

“Si no considerás los 15 años, Cabildo no lo vota hoy”, sentenció Sodano, con énfasis en el “hoy”. Insistió en que se trata de “uno de los pilares fundamentales” de sus propuestas, “junto con las inversiones de las AFAP en el extranjero”, por entender que “no hay garantía ninguna de esas inversiones, no se está poniendo tope, no se está poniendo nada”.

Asimismo, negó que haya una postura del partido de trancar el proyecto hasta que no se voten otras leyes del interés de CA, como la ley de tenencia compartida y la reparación a “víctimas de la guerrilla” en Uruguay; “si todo este trabajo significa que es una negociación por un proyecto, estamos equivocados”, agregó.

El 29 de marzo, en una sesión extraordinaria de la cámara, “se va a definir” si se vota el 31 o se extiende por 15 días más. Según Sodano, si se llega “con las modificaciones que se acepten”, se votará. Si no, CA no dará los votos, aunque “por ahora la mano viene por extender más plazo”.

En búsqueda de la unanimidad

“Yo considero que todos estábamos de acuerdo” en varios de los puntos en los que “nadie se opuso” en la reunión del martes y fueron los que llevó el gobierno a la comisión, sostuvo el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, en diálogo con la diaria .

Rodríguez agregó además que “aparte de los nueve o diez puntos”, el PC presentará otras “30 modificaciones” este viernes, para que “el fin de semana el Poder Ejecutivo las pueda estudiar” y cotejar “cuáles quedan o no”, en una reunión que mantendrán los legisladores de la coalición el lunes y ver cómo se llega al miércoles 29.

Sobre la posibilidad de extender el plazo, Rodríguez señaló que “públicamente habíamos pedido 15 días, como PC”, pero que intentarán “que la coalición actúe en unidad”. “Nos parece bien una prórroga de 15 días, pero si no hay unanimidad, pondremos el acelerador para que se vote”, sentenció.