La posibilidad de pasar la dirección de la Fiscalía General de la Nación a un triunvirato fue propuesta en un proyecto de ley del diputado por el Partido Colorado (PC) Gustavo Zubía en 2020. El texto ingresó a la cámara baja con la firma de otros cinco correligionarios, pero volvió a tomar fuerza días atrás, cuando la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi anunció que el presidente Luis Lacalle Pou había dado su visto bueno a la posibilidad de instalar un órgano colegiado.

Pero esta discusión tiene un trasfondo y es que la coalición de gobierno y la oposición no han logrado ponerse de acuerdo para designar por tres quintos de los votos del Senado un fiscal de Corte tras la renuncia de Jorge Díaz en 2021. Fue Juan Gómez quien lo suplantó, pero de forma interina, situación que persiste hasta hoy y que podría continuar hasta 2025, cuando el fiscal de Corte deba retirarse al llegar a los 70 años de edad.

El proyecto en discusión establece que la Fiscalía General de la Nación será dirigida por un directorio de tres miembros que será presidido por el fiscal de Corte y que se integrará, además, por dos fiscales con sede en Montevideo, que serán designados por el Poder Ejecutivo con la venia de tres quintos de los votos de la Cámara de Senadores.

En el ámbito político partidario, el Frente Amplio (FA) ya manifestó su postura contraria porque “ir a un triunvirato es la politización de la Justicia”, según dijo a la diaria el senador Charles Carrera. “No podés plantear esto como si fuese una empresa pública en la que podés hacer una negociación, le das dos lugares a uno y uno al otro”, apuntó.

Si bien Carrera señaló que quizás haya que “que dar un debate” sobre el Código del Proceso Penal de 2017, porque entre otras cosas no le gusta que “todo se resuelva por proceso abreviado”, cuando esa herramienta debería ser excepcional, además de que “hay que darle más participación a los jueces” en los juicios, expresó que hoy “la voluntad del FA” es negociar por un fiscal de Corte efectivo, que podría ser el propio Gómez, pero lamentó que actualmente “no existe un ámbito de negociación” con la coalición de gobierno.

Consultados por la diaria, dos firmantes del proyecto, los diputados colorados Ope Pasquet y Felipe Schipani, aseguraron que, de aprobarse, igualmente seguiría el problema de la falta de consenso para designar un fiscal de Corte. “Estoy a favor de que se cree el triunvirato, pero señalo dos cosas”, dijo Pasquet a la diaria. En primer lugar, “no nos resuelve el problema político que tenemos, porque no hay tres quintos para designar al fiscal de Corte, y aun con triunvirato hay que designar un fiscal de Corte”. Y en segundo lugar, “yo no estaría de acuerdo con tratar de resolver ese problema por la vía de politizar los dos cargos restantes del hipotético triunvirato y decir que se designa por acuerdo político, porque entonces estaríamos partidizando la integración del órgano rector de la Fiscalía”.

En este sentido, pidió “llegar a un triunvirato que se integre de modo similar a como se integra la Suprema Corte de Justicia”, que si bien también requiere mayorías especiales de la Asamblea General, se puede optar por el nombramiento por antigüedad.

Schipani fue en la misma línea. Dijo que firmó el proyecto por considerarlo “una buena propuesta”, pero considera que lo que dice Pasquet tiene “total asidero porque se va a requerir acuerdos políticos para designar uno o para designar tres” cargos, y “las cosas parecen estar empantanadas” para ello. Entonces expresó que en este momento “es fundamental procurar acercar las posiciones de gobierno y oposición para designar al menos un suplente que no tiene hoy Gómez, y ni siquiera él es fiscal de Corte efectivo”. De todas formas, alegó que instalar un triunvirato “puede facilitar las conversaciones” para negociar.

La senadora Bianchi, en tanto, dijo a la diaria que “así no podemos seguir, no podemos tener un fiscal de Corte interino”, y que este reclamo “no es por la persona de Gómez, es porque es interino”. “Tenemos que resolver el problema de fondo, y como está muy difícil la negociación con los nombres que se manejan hasta ahora, vamos a ver si la posibilidad de que sea un colegiado abre una negociación” con la oposición, señaló.

La senadora discrepó con quienes advierten por una posible politización de la Fiscalía. “El que diga que no es política la designación no conoce la realidad, por algo no nos ponemos de acuerdo oficialismo y oposición para designar el cargo de fiscal de Corte”, dijo, y agregó que “con tres es posible que el acuerdo político sea más fácil”. De todas formas, señaló que con el trámite parlamentario del proyecto de triunvirato “no es que cesen las negociaciones”, sino que siguen para ver “si se puede llegar sin el triunvirato”, pero lo ve “muy difícil porque la situación de la Fiscalía está muy radicalizada” como “consecuencia de la gestión de Díaz”. Entonces, ahora “el FA dice un nombre, la coalición dice que no, pero no por gimnasia política”, sino “porque empezamos a averiguar quién es y no nos gusta. Y al FA le pasa lo mismo”.

Zubía, en tanto, señaló que “el proyecto fue presentado en 2020” y “el beneplácito del presidente recién se expresa en 2023”, por lo que la aprobación “tiene una cierta dificultad por el tema tiempo”, ya que “en el Parlamento todo lleva mucho tiempo”. De todas formas, dijo que le envió un correo electrónico al presidente de la comisión que estudia el proyecto para ser recibido y brindar las fundamentaciones, de forma de acelerarlo.

En cuanto a la discusión sobre la presunta politización de la Fiscalía, dijo que “toda negociación, sea por un fiscal de Corte o por tres integrantes de la conducción colectiva, es política”. “Por algo nunca hubo concurso para fiscales de Corte”, dijo. Finalmente, opinó que “entre designar a uno y designar a tres, es más fácil la designación de un plural, porque puede haber más representatividad partidaria”.