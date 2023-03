Este lunes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue entrevistado por la periodista Blanca Rodríguez en el noticiero central de Subrayado, en Canal 10, donde fue consultado acerca de la reducción de los impuestos IASS e IRPF, sobre el impacto del caso Astesiano en la credibilidad de las instituciones del Estado y sobre la posibilidad de modificar el proyecto de ley de reforma jubilatoria dadas las discrepancias con el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos.

Sobre la reducción impositiva, la periodista señaló que el llamado “alivio tributario” no alcanza a las tasas de impuestos, sino que en el caso del IRPF se hace mediante deducciones y en el caso del IASS se aumenta el mínimo por el cual los jubilados pagan el impuesto, algo que ha sido valorado como “insuficiente”. Al respecto, el presidente dijo que la medida es una forma de cumplir con un compromiso electoral y criticó que en la oposición “ahora se corrieron a otra punta diciendo que era insuficiente”, a pesar de que en el pasado plantearon que no había que reducir impuestos.

Por otra parte, defendió que los beneficiados no son “los malla oro” y que quienes van a dejar de pagar los impuestos o van a tener una reducción no se van a “ir de vacaciones al extranjero, ni va a comprar bonos del tesoro, ni va a hacer grandes ahorros; va a pagar las cuentas y lo va a hacer girar, por ejemplo, en el barrio”.

En cuando a que quienes dejan de pagar IRPF son apenas 14%, es decir, 63.000 trabajadores, lo que representa un “porcentaje muy bajo de familias”, según Rodríguez, defendió: “Estamos bajando impuestos, Blanca”. Agregó que se ha “establecido una regla fiscal [con la] que cuidamos los recursos públicos”, algo que permitió la renuncia de 150 millones de dólares de la recaudación, que se suman al incremento del gasto destinado a prestaciones sociales por 319 millones, otorgados en 2022 en la Rendición de Cuentas.

Lacalle Pou negó que la rebaja del IASS e IRPF implique apenas una “devolución” del dinero retenido mediante el aumento de dos puntos del IVA en transacciones con tarjetas, ya que “cuando uno ve quién usa la tarjeta de débito, son las clases altas”. Según el presidente, el quintil de ingresos más bajo representa apenas entre 3,81% y 4% de quienes usan la tarjeta de débito, mientras que las clases altas representarían 27%, las medias altas “en el entorno” de 17% y las medias 10%. En ese sentido, reiteró que se trata de una “baja de impuesto”.

“Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro. ¿Cuál es la discusión que estamos teniendo? ¿Que es injusto? Yo creo que es justo. Estamos hablando de asalariados que la pelean”, destacó, y afirmó que si se tratara de una devolución, “se lo tendríamos que dar a las clases altas, básicamente”. Frente a la pregunta sobre cuándo comenzaría a aplicarse la rebaja impositiva, dijo que hay “apuro” en votarlo lo antes posible y que si se vota antes de mayo, comenzará a regir en los próximos meses.

“A los críticos de esta reforma lo que me gustaría preguntarles es -hipotéticamente- si son gobierno, si la van a derogar. Lo que yo creo es que están todos esperando que esta reforma salga, todos los que esperan ser gobierno dicen ‘por favor que salga, así cuando me toque entrar a mí -todos los piensan- no tengo que hacer nada, ya hicieron el trabajo duro que otros en otro momento no tuvieron el coraje de hacer’”, disparó.

Con respecto a la posición de Manini Ríos contra la reforma, aseguró que van “a seguir negociando” y que confía en que la va a apoyar dado que el senador dijo que “va a cumplir con el Compromiso con el país”, por lo que no le “cabe la menor duda”. No obstante, cuestionó “hasta dónde se puede alterar el proyecto de la reforma para que no se desvirtúe”. Sobre dejar alguna caja por fuera de la reforma, señaló que no lo considera “cosa buena, porque estás perforando el sistema”, aunque “se puede generar algún tipo de estímulo, por ejemplo, con aquellas cajas que no reciban asistencia del Estado, que creo que es una sola”.

Caso Astesiano: “Si te digo que me acostumbro, no te estoy diciendo la verdad”

Sobre el final de la entrevista, Rodríguez le preguntó a Lacalle Pou “qué lo hizo confiar” en el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, a pesar de que tenía indagatorias y antecedentes judiciales. El presidente aseguró que en febrero de 2020 esas indagatorias y antecedentes “no existían”. “Los antecedentes se agregan el 7 u 8 de setiembre de 2021”, dijo, y agregó: “Curiosamente, el día antes lo habíamos pedido nosotros”.

No obstante, reconoció que cometió un “error” al designar a Astesiano como su custodio y dijo que para hacerlo se basó en su “comportamiento” con su familia, con el entorno y con él mismo durante la campaña electoral.

“Si te digo que me acostumbro, no te estoy diciendo la verdad”, expresó sobre la proliferación de noticias que surgen a diario vinculadas al exjefe de seguridad. Por otra parte, hizo una acusación: “Hay un esquema de ir largando audios”. Para Lacalle Pou, “hay un uso político” del tema, basado en la “mala fe”, a través de la divulgación de audios “cortados y extemporáneos”.

“En estos momentos uno ve hasta dónde es capaz una persona o un dirigente político con tal de lograr la destrucción del otro o el crecimiento de un partido político”, consideró. Y añadió: “Pero lo bueno en la vida es que en estas situaciones rápidamente emerge quién es quién, sabés quién es leal, y en este caso ‘leal’ es sin connotaciones políticas”, aclaró en alusión al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.

El mandatario rechazó la idea de que la repercusión del caso Astesiano perjudique la credibilidad de la institucionalidad del Estado, a pesar de que “muchos están haciendo el esfuerzo” y con “un ensañamiento de ganar a cualquier costo”. En ese sentido, defendió que Astesiano no era “un gobernante, no es un vicepresidente, no es un ministro de Economía”.

Dado que Lacalle Pou no puede ser reelecto presidente de la República, la periodista le preguntó qué hará en el próximo período de gobierno. Respondió que lo primero que hará es ir a La Paloma para pasar “bastante tiempo adentro del mar”. Luego seguirá en la militancia política. “Mi idea es ver si puedo transformar el poder en autoridad”, expresó.