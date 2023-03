El Partido Comunista (PCU) continúa en discusiones sobre a quién apoyar de cara a las elecciones internas, en las que dan por hecho que habrá una multiplicidad de candidaturas. Sin embargo, la priorización de uno de los sectores más votados del Frente Amplio (FA) es la construcción del programa, que se votará en el Congreso frenteamplista de diciembre.

Más allá de las prioridades, el PCU estudia si es viable apoyar a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que aún medita si aceptar ser precandidata, o presentar una precandidatura propia. El nombre que más suena para esa posibilidad es el del senador Óscar Andrade, que ya supo ocupar ese rol en 2019, cuando salió tercero en la interna, por delante de su colega Mario Bergara, y por detrás de Cosse y Daniel Martínez.

El secretario general del PCU, Juan Castillo, señaló que la decisión del partido “pesa” para la posible precandidatura de Cosse. “Va a pesar mucho la decisión del partido, no me puedo hacer el distraído. Somos conscientes de eso. El problema es que esa ansiedad que tienen los candidatos, candidatas, los partidos y los grupos que apoyan determinadas precandidaturas no nos va a hacer apurar o cambiar la estrategia que nosotros tenemos, que es priorizar la construcción del programa”, indicó en el programa Quién es quién, que se emite por Diamante FM y Televisión Nacional.

El dirigente comunista sostuvo que el hecho de que en el almanaque “estén faltando 18 meses para la elección, pesa muchísimo, bastante”.

Sobre Cosse, contó que discuten “bien” y que son “fieles” entre sí. “Tenemos compromiso de palabra con ella, trabajamos bien en la gestión departamental de Montevideo. Estamos conformes con su gestión, con la devolución que hace a la hora del debate porque llevar una gestión adelante no es fácil, y a veces no estás de acuerdo o no comprendes las decisiones que se toman. Eso nos obliga a tener ámbitos para debatir e intercambiar”, expresó, y añadió que en algunos casos “tenemos que reconocer y darle la derecha de que ha tenido razón”.

En ese marco, indicó que “da la impresión” de que “sí” puede llegar a ser una “buena candidata a presidenta”. “Hay un conjunto de elementos que la hacen buena candidata”, estableció.

La secretaria de Género del PCU, Tatiana Antúnez, expresó a la diaria que el próximo Comité Central, donde se discute el rumbo del sector, entre otras cosas, será en mayo. No obstante, ahí no se decidirá si apoyar a Cosse o proclamar uno. “El mismo no tendrá por objetivo definir si se apoya o no a Cosse. No procesamos las discusiones así. Estamos muy centrados en definir los énfasis programáticos y partiendo de esa base en todo caso ver cuál es la mejor opción para defender esas propuestas”, consideró Antúnez.

De todos modos, Castillo había dicho a la diaria que la decisión se tomará sobre mitad de año, posiblemente en junio. El secretario general del PCU dijo en la entrevista que en las unidades temáticas, los comunistas que participen “aportan qué es lo que pensamos que debería hacer el FA”. “Con qué vamos a entusiasmar al electorado uruguayo, ¿para hacer lo mismo?”, agregó.

Castillo recordó que el FA ya tiene un precandidato proclamado que es el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a quien el Movimiento de Participación Popular dio el visto bueno para que compita a la interna. Por ahora, es el único oficializado como candidato por su propio sector; sin embargo, deberá ser ratificado en el Plenario del FA en diciembre junto a los demás que deseen correr la misma carrera.

De allí surgen los nombres, además de los de Cosse y Orsi, de Bergara y el intendente de Salto, Andrés Lima, quien ya se autoproclamó como posible prepostulante. Lo mismo pasa con Andrade, quien ha decidido no referirse al tema por el momento. De todos modos, Castillo lo valoró como un buen dirigente del partido que lidera: “Ha demostrado su inteligencia, compromiso político, infatigable labor como parlamentario recorriendo el país con mucha llegada y tiene una impronta muy interesante”.

El PCU tiene un responsable de programa en su dirección, dijo, y afirmó que los comunistas participan en todas las Unidades Temáticas “como lo hacen todos los sectores y las bases”.