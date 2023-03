Silvia Nane (c) (archivo, julio de 2022).

La Bancada Bicameral Femenina (BBF), creada en el año 2000 por iniciativa de Margarita Percovich, Glenda Rondán y Beatriz Argimón con el propósito de promover un ámbito de articulación interpartidaria, no se reúne desde febrero de 2022. Legisladoras del oficialismo y la oposición coinciden en que “no existe” un funcionamiento orgánico del espacio y en que tampoco hay una agenda de temas para el presente año. Desde el Frente Amplio (FA) identifican como “parteaguas” el proyecto de tenencia compartida.

En diálogo con la diaria, la diputada del Partido Colorado (PC) María Eugenia Roselló señaló que si bien la BBF “es algo informal”, con “el ánimo de unirnos en los reclamos donde tenemos acuerdo para trabajar en ellos y sacarlos adelante”, en el último tiempo “eso no fue posible”. Afirmó que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, “insistió en varias oportunidades”, pero no hubo “apoyo del resto de las compañeras”. Aseguró que “no existe” un funcionamiento orgánico de la BBF, lo cual “es una gran lástima”. “No es culpa de una, sino de todas las que estamos involucradas en esto. No hubo voluntad de reunirnos”.

La senadora del FA Silvia Nane expresó a la diaria que “no hay mucho ambiente como para que funcione” la bancada bicameral, porque, entre otras cosas, “no se está pudiendo levantar la mirada”. Cuestionó a las senadoras del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi y Carmen Asiaín, quienes “tiran abajo todo” porque “no creen en espacios de mujeres”; y sostuvo que las legisladoras de Cabildo Abierto “tiran para otro lado” al estar “de acuerdo con [el senador Guillermo] Domenech en cuanto a la ideología de género”. No obstante, a su entender, el “parteaguas” en la BBF fue el proyecto de tenencia compartida, ya aprobado en el Senado y a la espera de su sanción definitiva en Diputados.

“Yo intenté articular con el proyecto de tenencia compartida, que vaya si era un proyecto importante como para articular [en la BBF], y fue imposible, porque todo el mundo tenía el pedido del presidente [Luis Lacalle Pou] antes que la articulación”, manifestó Nane, y añadió que “así es muy difícil”. Recordó que anteriormente la bancada bicameral había trabajado en conjunto para la instalación de tres juzgados especializados en violencia basada en género, previstos en el presupuesto nacional, por lo tanto, “el proyecto de tenencia era natural articularlo en la bancada bicameral”.

Para Roselló, a la interna del espacio “primaron algunas cuestiones que no deberían primar entre las mujeres cuando tenemos causas en común, que son las banderas políticas”. De todos modos, la diputada del PC afirmó que la falta de coordinación en la BBF “no quiere decir que no haya diálogo”, que “lo hay y mucho”.

Proyectos aprobados y pendientes

El último intercambio de la BBF fue hace casi un año, en febrero de 2022, en el marco de la inauguración del juzgado especializado en violencia basada en género en San Carlos. Antes, durante 2021, legisladoras de los cuatro principales partidos políticos mantuvieron reuniones con autoridades de distintos organismos, como por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“Eso nos unió, fue un reclamo que entendimos que era justo”, valoró Roselló. Mantuvieron reuniones con el presidente de la SCJ, con representantes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de las intendencias, e “instalamos un juzgado en San Carlos, está por instalarse uno en Rivera y se va a instalar uno en Paysandú”.

Al respecto, Nane comentó que ha recibido críticas sobre el funcionamiento del juzgado en San Carlos por parte de abogados defensores de oficio y afirmó además que el Poder Ejecutivo aún no ha desarrollado “el plan nacional contra la violencia basada en género”. “Hace tres años que están en el gobierno y todavía no está el plan implementado”. Asimismo, la senadora del FA señaló que no hay avances en el tratamiento del proyecto de paridad presentado por la senadora del PN Gloria Rodríguez en 2021. Actualmente la iniciativa permanece en la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado.

Acerca del trabajo parlamentario, Roselló aseguró que en este período fueron presentadas y aprobadas iniciativas con “perspectiva de género”, más allá de que no hayan sido tratadas en la bancada bicameral. A modo de ejemplo, mencionó el proyecto que otorga a las embarazadas cuatro horas libres al mes para concurrir a controles médicos sin descuento salarial, que “fue presentado por un diputado hombre”, el colorado Sebastián Sanguinetti, así como el proyecto que propone extender la licencia maternal y paternal ante el nacimiento de bebés prematuros, nacimientos múltiples o complicaciones que requieran tratamiento, la “ley Federica”.