Al anochecer del 25 de marzo, la fachada de la Junta Departamental de Florida quedó amarilla, por la iluminación. Lo celebró el líder de la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional, el exdiputado Carlos Iafigliola. “Gracias por acompañar esta iniciativa del Día del Niño por Nacer” y por invitar así a “reflexionar sobre la importancia de cuidar al bebé en el vientre materno”, escribió en Twitter. También felicitó a la edila floridense Andrea Peluso, de su sector, por la “muy buena movida”.

Fue Peluso quien gestionó esa iluminación, vía carta —rubricada por ella pero que incluía entre los solicitantes también a sus suplentes—, ante la Presidencia de la Junta Departamental. La respuesta fue afirmativa y, en efecto, las luces se encendieron de ese color, ese día. “Si nos hubieran dicho que no, no pasaba nada; estaba todo bien”, aseguró a la diaria, remarcando que la iluminación de la fachada “no engloba la posición de los ediles”.

Cuando en 2019 la sede de la Junta Departamental fue remodelada, la posibilidad de definir el color (o los colores) de la iluminación de su frente abrió el camino para que algunas causas queden circunstancialmente reflejadas allí, en el campo cromático. El mes de las mujeres –en el marco del 8 de marzo–, el día de la lucha contra el cáncer y la participación de la selección uruguaya de fútbol en el Mundial han tenido su reflejo en la fachada, amplia y clara, del edificio que está en la esquina de Rodó y Batlle y Ordóñez, en el centro de la capital departamental.

En ocasiones los colores elegidos instalan o reinstalan discusiones en medios locales y en redes. Ocurrió en el Mes de la Diversidad, por ejemplo. Esta vez no ocurrió así.

El “Día del Niño por Nacer” no es cualquier día. Todos estuvimos en el vientre materno”, dijo Peluso, quien lamenta que no haya habido “voluntad política para darle andamiento”, en el Parlamento, “al proyecto que se presentó para reconocer en Uruguay al 25 de marzo, y que se pueda concientizar y hacer como en otros países, que se festeja, se toma en cuenta y está marcado en el almanaque”. “Nuestra agrupación es provida. Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte”, subrayó.

La presidenta de la Junta Departamental, María de los Ángeles Souto, del sector Federales del Interior del Partido Nacional, explicó a la diaria que no vio como un impedimento a dar una respuesta afirmativa el hecho de que no exista una ley que institucionalice en Uruguay al 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”, sino que sólo atendió “la solicitud de ediles que son miembros de la Junta y que representan a varios ciudadanos que se manifestaron a favor de eso”.

Al no existir normativa sobre cómo iluminar la fachada de la junta, dijo, hacerlo no iba en contra del reglamento del cuerpo. “Sólo atendí la solicitud de los ediles. No pensé que eso fuera a generar inconvenientes. Quizás lo deba tener en cuenta de aquí en más”, añadió Souto, quien cree que “en realidad las cosas pasan más por otros lados”.

Se define como una persona que respeta “a todos los colectivos” y remarcó que ella no está “en ninguna campaña”.

La edila frenteamplista Gabriela Rodríguez, del MPP, no sabe si la decisión de iluminar la fachada de amarillo activará algún tipo de planteo en la interna de la Junta Departamental. De todos modos cree que el solicitar el color amarillo por el Día del Niño por Nacer “es de las cosas más incoherentes que se pueden ver hoy en día”, porque quienes lo promueven “deberían ponerse a laburar para que en la próxima ampliación presupuestal del gobierno nacional, del que son parte, se otorgue dinero” para mejorar las respuestas del Estado a la infancia en salud, alimentación, justicia, y también “para quienes son vulnerados por su orientación sexual, por ser violentados y violentadas económica y físicamente dentro y fuera de la familia”.

El antecedente del Mes de la Diversidad

“Las cosas se van acomodando”, fue la reacción de Santiago Chifteian, vicepresidente del órgano departamental de Cabildo Abierto, cuando Peluso compartió la foto de la fachada en Twitter. Cabildo Abierto, que no cuenta con un escaño en la junta, también apoyó a Peluso, y a través de un comunicado, en setiembre de 2022, cuando la edila recibió críticas desde colectivos, así como de dirigentes y ediles del Frente Amplio, el Partido Colorado e incluso desde dentro mismo del Partido Nacional, por cuestionar la iluminación multicolor del Mes de la Diversidad. “Mi respeto a la población LGBTIQ, ¿pero un mes a la Diversidad? Para madre un día, padre un día, niño un día, abuelo un día, etcétera. De esta forma se discrimina con privilegios”, argumentó, citando además la carta magna: “Art. 8 de Constitución: ‘Todos somos iguales ante la ley’”, manifestó Peluso en aquel entonces.

En esa oportunidad, la jefa territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Natalia González Cuenca, fue una de las voces que la cuestionó desde dentro del PN. Manifestó que era “una falta de respeto comparar días comerciales con lucha por igualdad y respeto para todas las personas. Soy del Partido Nacional y me niego profundamente a que se diga que todas las personas que somos nacionalistas, de derecha, blancas o como quieran llamarnos, somos indiferentes a los derechos”. “Soy orgullosamente del Partido Nacional, pero no comparto en absoluto los dichos de quien sea que vulnere derechos. No metamos a todos en la misma bolsa”, pidió.

La bancada de ediles del Partido Nacional emitió un comunicado defendiendo “la libertad de expresión y de opinión” de Peluso, fundamentalmente a raíz de que el edil suplente Alejo Pérez, del MPP, había dicho que si no se sentía representada, “debería dar un paso al costado”.