El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) solicitó a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) la entrega de todos los expedientes referidos a la subasta del espectro 5G el pasado miércoles. Esta subasta, en la que se pondrán a la venta tres bloques de espectro radioeléctrico de 100 MHz –conocido comercialmente como 5G–, generó molestia tanto a la interna de la Ursec como en el caso de algunas empresas que se perfilan como potenciales participantes de la subasta, como Dedicado.

Según explicó a la diaria Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, se realiza la solicitud porque hay varios expedientes solicitando temas relacionados a la subasta que se vinculan con nuevas autorizaciones, como el de Dedicado, que son “potestad del Poder Ejecutivo”, por lo que “le pedimos a la Ursec que remita todas las comunicaciones” al MIEM. El jerarca agregó que el pedido fue “a los efectos de que, dentro de la política de telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo los pueda analizar”.

Según un escrito firmado por Acosta y Lara al que pudo acceder la diaria, fechado el 14 de marzo y dirigido a la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, el ministerio solicita explícitamente cuatro expedientes referidos a ENALUR S.A (Dedicado), aunque luego de manera genérica pide que la Ursec “proceda a remitir a este Ministerio de forma inmediata todos los expedientes y solicitudes relativos a la banda de 3,5 GHz, servicios móviles y ampliación de autorizaciones”.

Pablo Siris, director de la Ursec por el Frente Amplio, dijo a la diaria que la decisión, “a pesar de estar dentro de derecho, llama mucho la atención y no es un procedimiento habitual”. Agregó que es “insólito que se presuma que se va a adoptar determinada resolución en un asunto que ni siquiera ha sido considerado por el Directorio”.

Consultado respecto al proceso de la subasta en general, más allá del pedido de expedientes, Acosta y Lara remarcó que se trata de una “subasta abierta y las condiciones del pliego que elabora la Ursec establecen ciertas condiciones como la capacidad de prestar servicios IMT”. Al ser repreguntado respecto al reclamo de Dedicado de que la solicitud de prestación de servicios IMT fue realizada por la empresa en setiembre del año pasado y sigue sin respuesta, el jerarca mencionó que “eso es así, que se presentó tanto en la Ursec como en el ministerio” pero que el plazo de demora es “normal” y no es “una decisión que se tome de un día para el otro”. Además, recalcó que cuando llegó a Dinatel tenía “542 expedientes sin contestar a las empresas” y que “todavía está contestando expedientes de 10 años atrás”. Al preguntarle por qué no se licitan más espectros, como han reclamado prácticamente todas las empresas que hicieron comentarios al pliego, Acosta y Lara afirmó que la decisión parte de “subastar primero lo que está disponible” y no “generar ningún litigio”.

Sobre la discrepancia entre los dos informes de la Ursec de octubre de 2022 respecto a la solicitud realizada por el MIEM a la hora de la valoración de la banda de 850MHz, como informó la diaria el 9 de marzo, Acosta y Lara mencionó que el primer informe “no lo recuerda y no le consta que haya llegado a Dinatel” y que “recuerda el segundo”, donde la Ursec no establecía valor a esa banda y que este fue el que “tomaron en cuenta” en el ministerio. Agregó que “ha habido tantas cosas de la Ursec” que no le llegan debidamente, que sólo me tengo que fiar exclusivamente de lo que me llega por Apia (nombre del sistema de expediente electrónico)”.

Por último, recalcó que están “analizando en este momento con el ministro de Industria, Omar Paganini, revisar el valor de la banda de 850” y que si bien “mantuvieron el valor de hace 20 años atrás”, esta es una “situación especial” que “deberían reconsiderar” ya que a la hora de valorar los espectros “siempre hay subjetividades”. También declaró que en las administraciones pasadas no había “ninguna justificación” o fundamento que respaldara los precios que el Poder Ejecutivo le daba a los espectros.

Aún no ha terminado la nueva instancia dada por el Poder Ejecutivo para que las empresas hagan sus últimos descargos al pliego, que vence el 22 de marzo.