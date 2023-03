La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados recibió este jueves a una delegación de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y otra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que expusieron sobre la necesidad de aprobar el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, que busca atraer a Uruguay a profesionales del exterior para desempeñarse en el área de las tecnologías de la información.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi comentó que la comisión no tiene la idea de recibir a más delegaciones, ya que “el tema está muy claro” y, “en principio, hay un acuerdo de que es muy urgente”. “Hay empresas uruguayas que están haciendo sus ampliaciones fuera del país porque no tienen gente”, afirmó y añadió que ya no se trata de traer nuevas empresas al país, sino de que “las empresas no están viniendo como deberían porque no tienen gente para trabajar”.

En ese sentido, Goñi apuntó que “es un instrumento muy puntual para un determinado segmento, pero absolutamente necesario”, y señaló que, “por lo menos, hay 3.000 puestos de trabajo insatisfechos”. El diputado nacionalista comentó que el proyecto se votará el 13 de abril y que “nadie lo objetó”.

la diaria también dialogó con el diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal, que dijo que “una de las principales limitaciones que tiene la instalación de algunos tipos de empresas en Uruguay es la falta de personal calificado”. Hizo referencia a que el proyecto, en caso de aprobarse, dejaría de tener validez el 28 de febrero de 2025: “Pasado ese período se evaluará cuáles fueron los resultados, si realmente tuvo resultados positivos y se cambió en algo”, apuntó.

Planteó que, aunque la bancada de CA no lo analizó, él es partidario de votar el proyecto, ya que “apunta a solucionar un problema que tiene nuestro país y que no podemos desconocer”. De todas formas, manifestó que preferiría que “hubiera uruguayos formados en todas las áreas, para todas las empresas que se quieran instalar en Uruguay, pero la realidad es que no. En el tema educativo el sistema político falló”.

En ese sentido, afirmó que insistió en que se facilite la instalación de universidades privadas “que hoy tienen muchísimas dificultades para instalarse en Uruguay por nuestra legislación”. Según entendió, eso posibilitaría “estudiar carreras que acá, a veces, no están, que son difíciles de acceder o que hay pocos cupos”.

Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que en la comisión “había un clima general de acompañar el proyecto” y que las preguntas que se plantearon a las delegaciones “fueron en tono de aclaración, no de cuestionamiento, buscando entender algunas cosas de forma más clara”. Añadió que cree que el FA votará afirmativamente el proyecto.

Además, coincidió con Goñi en que, en un principio, la comisión no planea recibir más delegaciones, aunque aclaró que, en caso de ser necesario, “pueden incorporar alguna más”: “Estaba planteado que en la sesión después de turismo, que es cuando retoma el trabajo la comisión, se vote el proyecto y pase a tratamiento en plenario. Ahí podrá haber algún cambio y corrección, alguna cosa que se agregue, pero no creo que se haga mucha modificación”, indicó.