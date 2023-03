La coalición de gobierno planea votar el miércoles en comisión de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reparación a víctimas de la guerrilla, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo a iniciativa de Cabildo Abierto (CA), y al que la semana pasada se le agregaron cambios acordados dentro del oficialismo. Entre los cambios está la inclusión de una lista de posibles beneficiarios, retomando la que ya incluían los proyectos similares que habían enviado al Parlamento Jorge Batlle (2004) y Tabaré Vázquez (2007). Además, se establece el monto de la reparación: el Estado pagará 150.000 dólares “a los causahabientes de quienes perdieron la vida”, 100.000 “a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes”, y 50.000 “a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes”.

La incógnita es qué pasará con el proyecto en filas del Frente Amplio (FA). La bancada de la oposición debatirá el tema el martes, pero antes algunos sectores de la coalición de izquierda se reunirán para tomar postura. Por ejemplo, este lunes el proyecto está en el orden del día de la reunión del Movimiento de Participación Popular (MPP) y, según supo la diaria, dentro de ese sector existen posiciones contrarias a apoyarlo. De hecho, el domingo, la exsenadora y exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky, referente del MPP, dijo a Montevideo Portal que, “en realidad, cuando hay una dictadura, las reparaciones son sobre el accionar de la dictadura, del aparato del Estado”. “Esto no se había visto nunca. Veremos qué texto sale. En principio, me parece que no correspondería, pero tienen los votos”, sostuvo. Agregó que no correspondería porque “es parte de las luchas políticas, no tiene nada que ver con el aparato del Estado”.

A su vez, según supo la diaria por fuentes del FA, dentro de la oposición hay dirigentes que entienden que deben apoyar el proyecto, pero que quizás deberían proponer en la comisión que a la lista de beneficiarios se agreguen personas que fueron víctimas de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y del Escuadrón de la Muerte.

Pasquet: “Sería bueno” que pudiesen dar “una señal de unidad” y el FA también apoye el proyecto

Por otro lado, el diputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet, presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, que estudia el proyecto, dijo a la diaria que en la sesión del miércoles verán si se propone algún cambio al proyecto, pero en principio están los votos dentro del oficialismo para aprobarlo. Subrayó que los diputados de la coalición de los otros partidos que integran la coalición ya “manifestaron su conformidad”, de manera que no espera ninguna sorpresa.

Además, Pasquet señaló que sería “muy positivo” que el FA apoye el proyecto, dado que significaría “una señal de acuerdo del sistema político en un tema que tiene que ver con un período doloroso de la historia nacional”, por lo tanto, “sería bueno” que pudiesen dar “una señal de unidad”.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi, integrante de la comisión, subrayó a la diaria que para la redacción con cambios del proyecto “hubo sugerencias varias” de legisladores de todos los partidos de la coalición que integran ese cuerpo, y él también trabajó en el tema, a tal punto de que el gobierno le “encargó” que hiciera el acuerdo, pero lo redactó Pasquet, “en función de una serie de cosas” que habían estado trabajando. Subrayó que fue un proyecto que trabajaron durante toda la semana pasada entre el PN, el PC y CA.

Además, Goñi destacó la importancia de que el FA apoye la iniciativa, y señaló que el domingo estuvo llamando a legisladores de la oposición para compartirles su visión en ese sentido. “Sería muy bueno que a 50 años del golpe de Estado, que se van a conmemorar [el 27 de junio], se pueda dar una señal de que realmente estamos todos procurando cerrar heridas, o por lo menos minimizar heridas, y completar el aspecto de reparaciones, que indudablemente no está completo. Se lo pedí especialmente a legisladores referentes del FA”, subrayó.

Goñi insistió con que la iniciativa es un tema “realmente de sanar heridas” relacionadas con “esa situación que se generó en esos tiempos, todo lo que pasó en ese momento de tanta conmoción”. Por lo tanto, a su juicio, “ya es momento de poner todos los recursos que tenemos para sanar heridas”.