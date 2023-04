Luego de que la militante del Partido Nacional (PN) Romina Celeste afirmara que el senador blanco Gustavo Penadés abusó sexualmente de ella a cambio de dinero cuando tenía 13 años, se sumaron más adolescentes que manifestaron haber sido víctimas del mismo delito por parte del legislador, según consignó el domingo el programa de Canal 4 Santo y seña.

Mientras, en la tarde del lunes hubo muchos rumores, ruidos y silencios sobre si Penadés asistirá o no al Senado luego de la Semana de Turismo, cuando el Parlamento retome sus actividades. En un principio, legisladores nacionalistas habían asegurado a la diaria que Penadés iba a pedir licencia el martes 11 para ocuparse de su situación judicial, que no es “compatible” con su labor en el Senado, por cuestión de tiempos. Pero más tarde, quien maneja la prensa del senador nacionalista informó a las medios que “por el momento” Penadés “no tiene previsto tomarse licencia”, y agregó que -también “por el momento”- el legislador sólo habla por intermedio de su equipo de prensa y su abogado.

Blancos ya ven un “costo político” para Penadés, incluso si el caso se archiva y “no se prueba nada”

Pero, más allá de que asista al Parlamento o no y de lo que dictamine la Justicia, el caso de Penadés también tiene una pata política, con relación a cómo puede afectar o no a su sector y al PN todo. Fuentes blancas señalaron a la diaria que en conversaciones informales entre dirigentes ya se habla de cómo afecta el tema políticamente, y que “aun en el escenario menos desfavorable”, que el caso “se archive y no se pruebe nada”, piensan que el solo hecho de las declaraciones públicas en su contra ya tiene “un costo político” para Penadés, sobre todo porque es un dirigente “de primera línea” del PN.

Penadés es uno de los dirigentes de más renombre de la lista 71, que fue fundada hace 30 años y es puntal del herrerismo. El sector viene trabajando fuertemente para lanzar la precandidatura a la presidencia de Laura Raffo, quien sobre el caso se pronunció públicamente en forma escueta, señalando al diario El Observador que confía “en la Justicia, que ya decidió actuar de oficio”, y espera “que se esclarezcan los hechos manteniendo las garantías individuales para todos los involucrados”.

Según supo la diaria por fuentes del entorno de Raffo, la dirigente está “impactada” con el caso de Penadés, que es uno de los principales impulsores de su candidatura. De todos modos, fuentes herreristas dijeron a la diaria que no creen que las acusaciones contra Penadés afecten a Raffo “desde el punto de vista electoral” porque es un problema “personal” del senador, que lo tiene que resolver y que ya está “tratando de resolverlo”. En todo caso, subrayaron que si el tema llega a impactar al PN electoralmente, “afecta a todos los candidatos”, no sólo a Raffo.

A su vez, un dirigente blanco puso énfasis en que este caso no es como el del exintendente de Colonia Carlos Moreira, de quien se filtraron audios en los que pedía sexo a cambio de renovar una pasantía, una semana antes de la elección nacional de octubre de 2019. En cambio, lo de Penadés surgió ahora, cuando “falta un diluvio para la interna”, subrayaron.

Asimismo, desde el herrerismo descartaron que las acusaciones contra Penadés sean parte de un “fuego amigo”, es decir, que se hayan promovido o potenciado desde dentro del PN, y con fines políticos o electorales. Fuentes herreristas dijeron que ni se les “pasa por la cabeza” pensar en una acción de esas características, sobre todo en las cúpulas del sector, ya que -aclararon- los rumores que se manejan en las bases “no se pueden manejar”. Además, acotaron que estas acusaciones “nadie se las veía venir” dentro de PN, y subrayaron que el que diga que sí “se está haciendo el crack”.

Por último, desde el sector del secretario de presidencia, Álvaro Delgado, quien se perfila para competir en la interna blanca dentro del ala mayoritaria -lacallista, del presidente Luis Lacalle Pou- y justamente tiene como contrincante a Raffo, negaron rotundamente que las acusaciones contra Penadés sean producto de “fuego amigo” disparado por ellos y agregaron que, incluso, piensan que ni siquiera pueden ser por “fuego enemigo”. Además, desde el “delgadismo” subrayaron que la situación de Penadés “no es agradable para nadie y no tiene nada positivo” para ningún sector blanco.