La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) en Canelones, que tiene diez bancas en la Junta Departamental, en conjunto con el único edil del Partido Colorado (PC) resolvieron el miércoles realizar un llamado a sala al intendente Yamandú Orsi para que responda por una serie de contrataciones por designación directa y de cargos de confianza que, a entender de los socios de la coalición multicolor, son excesivas.

En la moción, firmada por los 11 ediles opositores, señalaron que buscarán “explicaciones” en relación a las contrataciones. Uno de los que dieron a conocer la información fue el diputado del PN Alfonso Lereté, dirigente de Canelones, quien difundió que el llamado a sala se dio luego de una entrevista que dio al programa Desayunos informales, en donde denunció una serie de contrataciones. “El intendente de Canelones ha tomado la intendencia como una máquina generadora de empleo público para pagar favores políticos”, dijo en dicha entrevista televisiva.

Pero, además, apuntó que el sábado había tenido una reunión con los ediles de su lista, la 400, donde planteó la necesidad de interpelar a Orsi por este tema.

La situación le valió al diputado una crítica de los ediles multicolores que, a excepción de uno muy cercano a él -Fabián Colombo-, firmaron una carta en la que expresaron que “la versión del representante nacional carece de veracidad” porque “el llamado a sala al intendente surge por iniciativa absoluta de los ediles”. “Los curules de la oposición en Canelones contamos con la suficiente autonomía para decidir sobre temas que nos competen”, agregaron.

Los ediles canarios del PN decidieron escribir y difundir la carta porque no es la primera vez que entienden que Lereté se saca cartel por acciones que toman los ediles. El legislador departamental blanco Alejandro Repetto dijo en diálogo con la diaria: “Él dice haberse reunido con nosotros, haber hablado con nosotros, cosas que no son ciertas. No sé si es imaginación de él o miente”. “Él en el llamado a sala no tiene absolutamente nada que hacer”, apuntó.

Por su parte, el edil Agustín Oliver, que pertenece a la lista 400, de la que forma parte Lereté, dijo a la diaria que el llamado a sala era una posibilidad que “se venía manejando hace tiempo” a raíz de pedidos de informes que hicieron tanto en este período como en el anterior. Finalmente, “la moción sale 100%” de la bancada de ediles.

En cuanto al tema de fondo, dijo que la intendencia, “cuando se piden varias veces solicitudes de préstamo”, como ocurrió en este período, “tiene que ajustarse el cinturón y empezar a dar muestras de eso”. En cambio, las contrataciones por designación directa “suman mucho dinero, quizás no en un mes, pero en un año o en cinco es mucho en el presupuesto de la intendencia”. Y si bien dijo que “hay cargos que se precisan”, en realidad “estamos hablando de casi 300”, lo que parece “mucho”.

En diálogo con la diaria, Lereté felicitó “a todos los ediles de la coalición” porque “ellos tomaron la decisión de llamar a sala al intendente”. Además, resaltó que el llamado es “otro acto en conjunto de los ediles de la coalición”, lo que va en función de uno de sus principales deseos para los comicios departamentales de 2025, “trabajar en régimen de coalición”.

Desde la comuna, en tanto, alegan que el conjunto de designaciones directas y contrataciones de cargos de confianza son, en su justa medida, necesarias, porque hay tareas que requieren no sólo habilidad sino confianza política. Además, afirman que Canelones es de los departamentos con menor proporción de contrataciones directas con relación a toda la plantilla municipal.

El secretario general de la comuna, Francisco Legnani, dijo a la diaria que actualmente hay 104 funcionarios totales más que al iniciar 2015, cuando Orsi tomó el mando, y en cambio hay “un municipio más, el de 18 de Mayo, donde viven 22.000 personas”, y hay “muchos más servicios y más estructura” que en aquel entonces. Puso el ejemplo de “los centros deportivos, que pasaron de cuatro a 15”.

Expresó que es “sorprendente que el PC y el PN” reclamen por contrataciones, “con la historia que tienen en Canelones, con el legado que dejaron después de haber gobernado cuatro períodos [después de la dictadura], una intendencia con 1.000 funcionarios más que ahora y un departamento destrozado, con una deuda de 130 millones de dólares, que equivalía a tres presupuestos anuales de la época. Hoy la deuda equivale a dos tercios de un presupuesto anual, tenemos una intendencia saneada financieramente”.

También dijo que “resulta llamativo que traigan el tema de las designaciones en Canelones cuando somos el tercer departamento con menos designaciones directas con relación a la población municipal”, o sea, la plantilla total, “y la segunda intendencia con menos funcionarios con relación a la población del departamento”.

A entender de Legnani, este llamado a sala se debe a que Orsi será precandidato a la presidencia por el FA y, por lo tanto, el año que viene ya no estará en la comuna y tanto blancos como colorados “quieren aprovechar alguna instancia para generar un hecho político antes de que se vaya”.