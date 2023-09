Si bien se espera que la definición a la interna de la fuerza política se dé no antes de noviembre, los sectores del Frente Amplio (FA) y sus referentes van afinando, cada uno por su lado, los argumentos a favor o en contra del plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT.

Aunque su postura contraria a la consulta popular ya es conocida, la Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP), el espacio que impulsa la precandidatura del senador Mario Bergara, organizó un conversatorio sobre el tema en la sede de Asamblea Uruguay, en el que participó el propio Bergara y expusieron otras figuras del sector, como el diputado Gustavo Olmos y el expresidente del Banco de Previsión Social Ernesto Murro.

Previo al inicio de la actividad, en rueda de prensa, Bergara remarcó que para la CSP “lo que está planteado en la papeleta no es el camino”. Si bien comparten “la idea de que hay que revertir una mala ley, una ley injusta que pone toda la carga en los hombros de trabajadores y trabajadoras”, la vía es “la que planteó el presidente del Frente Amplio”, Fernando Pereira; es decir, “cambiar la correlación política” a través de una victoria en 2024 y “llamar a un gran diálogo nacional para hacer una ley más justa”.

El FA aún está “en una etapa” donde este debate “no comenzó”, aseguró Bergara. Ahora bien, la tesitura de CSP es, claramente, “que el FA no debería acompañar esta propuesta, sin perjuicio de lo cual estamos abiertos a considerar que hay grupos o hay sectores en el Frente que ven esto con buenos ojos”, por lo que se inclinan “a que pueda haber libertad de acción” en la interna.

Respecto de qué sucedería en caso de que el FA decida acompañar el plebiscito, el precandidato prefirió no aventurar una opinión, pero sí llamó la atención sobre el hecho de que “estos días uno ha visto, de miembros de la coalición y miembros del gobierno, poner el foco en que este plebiscito implicaría alguna suerte de confiscación de los recursos, de los fondos ahorrados por las personas”, y si “se instala esa idea y eventualmente se instala que el Frente Amplio acompañe esa idea”, podría llegar a ser “un tema que incida en la discusión electoral”.

Más allá de las consideraciones políticas, el “error principal” del PIT-CNT, para Bergara, “es que estas son cosas específicas que no deben ir en la órbita de la Constitución”, por lo cual transitar este camino es “muy inconveniente, porque colocar cosas tan específicas como la edad mínima de retiro” o “el ajuste de la jubilación mínima y cosas por el estilo” no corresponden en la carta magna.

Sobre el tercer punto, que elimina las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), Bergara consideró que el problema radica en “la eliminación de las cuentas individuales”. “Nosotros somos partidarios de un sistema con un pilar de reparto intergeneracional, solidario, potente, pero también de un pilar de cuentas individuales, y alguien las tiene que administrar”, ya sea “una AFAP” u “otro organismo”, señaló el precandidato, que calificó este tema como “una discusión de segundo orden”, en detrimento de la reivindicación de que “esas cuentas individuales deben persistir, porque son recursos ahorros de los trabajadores y las trabajadoras”.

“En el año 2002, en tremenda crisis, cuando estábamos todos mirando para arriba, esperando que viniera el avioncito con la plata del Fondo Monetario”, ejemplificó, “a nadie se le ocurrió decir que había que tocar el fondo previsional que consistía en las cuentas individuales que tenían nombre y apellido”, puesto que “quedaba bien claro que esos montos pertenecían a cada trabajador, a cada trabajadora, y no al Estado”, apuntó Bergara, sobre lo que calificó como “un valor que hay que preservar”.

Por otro lado, en el escenario hipotético de que el FA gane la elección y a su vez el plebiscito triunfe, Bergara entendió que “lo que se coloque en la Constitución va a ser un corsé para cualquier gobierno en el futuro”. En este caso, el FA “tiene que perseverar en la idea de que es necesaria una reforma jubilatoria que sea justa, que la carga no caiga solo en los hombros de los trabajadores, que haya más igualdad y equidad entre las distintas cajas” lo que conllevaría “revisar todo el sistema, ir a ese diálogo nacional y generar una reforma diferente”.

Licitación del pórtland: “El gobierno tiene que hacerse cargo de que fracasó”

En referencia al resultado desierto de la licitación para asociar Ancap con privados en el sector del pórtland, Bergara sostuvo que “evidentemente hay algo que no se hizo bien en el proceso”, máxime “si es que estaban tan seguros de que esto era un buen negocio para un privado”. Asimismo, Bergara consideró que “echarle la culpa al sindicato no corresponde, es muy burdo”, con referencia a las declaraciones de jerarcas del gobierno que apuntaron a la responsabilidad de la Federación Ancap por haberse declarado en conflicto sindical por este tema.

“No es culpable el sindicato de que los privados no hayan considerado esto un negocio factible, y mucho menos es culpable el sindicato de que anduvieran toqueteando las condiciones en el medio del proceso”, continuó el senador de Fuerza Renovadora. Sobre este último punto planteó que “si algo no otorga [cambiar las condiciones], son seguridades jurídicas”. “Por lo tanto, es un proceso fallido que tuvo el resultado que tuvo y el gobierno tiene que hacerse cargo de que fracasó y no andar echando, como siempre, las culpas a otros”, lanzó.

Sobre los motivos a los que atribuye la falta de oferentes, Bergara dijo que si bien inicialmente “había privados que veían en este tema un negocio factible”, o bien los pliegos y las condiciones que colocó el gobierno “dejaron de [hacer] que este negocio sea factible o redituable para un privado” o bien, analizó, “esas modificaciones a mitad de camino, esos cambios en las condiciones del pliego y demás generaron esa inseguridad que quizás haya hecho que algún privado que pudiera estar interesado no se presentara”.

“El gobierno decía que era la mejor forma de paliar el déficit que tiene Ancap; no es la visión del Frente Amplio. Y evidentemente no fue la mejor forma porque no hubo ningún privado que viniera”, evaluó el senador, que instó a “seguir analizando” los porqués del resultado. En términos generales, dijo que asume “que hay una problemática que hay que atender, que hay que resolver”, en referencia a “hacer más eficiente la labor en materia de pórtland en Ancap”, aunque para ello insistió en “analizarlo con más profundidad; no tenemos la varita mágica”. “Lo que está claro es que si esta era la fórmula salvadora del gobierno, fracasó”, concluyó.