Este lunes de tarde en la Cámara de Diputados tuvo lugar la sesión inaugural de la segunda cumbre mundial de comisiones de futuros en parlamentos, que contó con varias delegaciones extranjeras. Entre los que tomaron la palabra en la sesión estuvo Duarte Pacheco, presidente de la Unión Interparlamentaria, quien dijo que Uruguay es un país “abierto, una sociedad estable, una democracia fuerte”, con “desarrollo económico y social, con historia, presente y gran futuro”. También hicieron uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el presidente de la Comisión Especial de Futuros, el diputado Rodrigo Goñi.

El evento lo cerró el presidente Luis Lacalle Pou, que se sentó en la banca en la que debutó como diputado, en la legislatura que empezó en el año 2000, cuando no existían las redes sociales y “era otro mundo”, reflexionó. Subrayó que pasaron muchos años, más de los que él querría, “y, al fin y al cabo”, sus “valores y principios son los mismos”.

“Hay valores y principios que se adecuan a las circunstancias pero siguen siendo los mismos desde que el hombre camina erguido sobre este planeta: los mismos amores, las mismas tristezas, las mismas esperanzas y los mismos miedos. Ahora le decimos 'inteligencia artificial', pero yo me imagino la primera vez que vieron una calculadora científica, ¿qué era? Eso era inteligencia artificial. La primera máquina, las revoluciones industriales, que, como todo lo desconocido, genera miedo”, sostuvo.

Así las cosas, Lacalle Pou invitó “a mirar con mucha pasión el futuro y a darle la dimensión positiva de la evolución que ha tenido la humanidad”. Agregó que “en todos lados” recomienda un libro que escribió el sueco Hans Rosling, Factfulness (2018), en el que “con estadísticas, con números, comprueba que la humanidad ha evolucionado positivamente”. “Me parece muy interesante que en estos tiempos, tan dinámicos y tan urgentes, un grupo de parlamentarios de todo el mundo, intercambiando experiencias, que van a ser muy ricas, se dediquen a hablar del futuro. Yo me crie en la actividad política diciendo que a veces los dirigentes y los gobernantes nos dedicamos a lo urgente y no a lo importante. Fíjense qué curioso, ya no se puede dividir lo urgente de lo importante”, subrayó.

Por último, señaló que hace pocos días, cuando estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, con “cierta preocupación” escuchó discursos “sobre el problema de la inteligencia artificial”. “Yo invito a abordarla positivamente, porque como toda herramienta puede ser mal o bien utilizada”, finalizó.