El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este viernes que “seguramente” viajará en noviembre a China para intentar avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) bilateral. El gobierno tiene 540 días para concretar el acuerdo: “Si no se logra, para mí sería una frustración”, expresó el mandatario en una entrevista con el programa Valor agregado, de radio Carve.

“Yo estoy al frente hasta el 1° de marzo de 2025. Después, el que venga veremos qué es lo que va a hacer. Supongo que esta estrategia histórica nacional no va a cesar. Nosotros pusimos el motor fuera de borda y avanzamos más que otros gobiernos”, sostuvo el mandatario. Y añadió: “Me imagino que la posibilidad de que Uruguay se mueva en el mundo libremente para poder comerciar está en el disco duro de cualquier dirigente político que aspire a ser presidente de la República”.

Sobre las gestiones que ha venido realizando, Lacalle Pou señaló que junto al subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, han visitado varios países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). “Estamos llevando el cántaro a la fuente”, afirmó.

“Veremos si la contraparte, en este caso China o el Acuerdo Transpacífico, están viendo con buenos ojos para seguir avanzando. No lo descarto”, señaló Lacalle Pou, y reiteró su postura sobre la voluntad de Brasil y Argentina de que Uruguay no concrete el TLC con China: “Está explícito. Y seguramente habrá habido gestiones diplomáticas [en ese sentido] que están en todo su derecho”.

Consultado sobre si los resultados de las elecciones en Argentina podrían incidir en la postura del país, Lacalle Pou sostuvo que “esa pregunta requiere inevitablemente que yo me meta y no me voy a meter”.