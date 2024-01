El domingo se cumplieron 105 años del nacimiento del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, fallecido en 1988. Y como es costumbre dentro del Partido Nacional (PN), varios de sus sectores le rindieron homenaje en distintos lugares, y en todos hubo un hilo conductor similar, más allá de destacar la figura de Ferreira: tono de campaña entrando de lleno a este 2024 de elecciones, con fuertes críticas al Frente Amplio (FA).

El primer evento fue de mañana, en Libertador y La Paz, a cargo de Por la Patria, el sector liderado por el senador y precandidato blanco Jorge Gandini, que empezó su discurso subrayando que Ferreira no está hace 35 años, eso quiere decir que “todos los que tienen menos de 50 años no lo conocieron o sólo escucharon hablar de él, eran unos gurises cuando Wilson se murió”. “Y acá tenemos una cantidad de gente joven. Por lo tanto, Wilson nos convoca, como [Aparicio] Saravia –esos dos, exclusivamente–, porque, además de sus ideas, hay un componente épico en su conducta, en su vida y en su muerte. Y eso nos conmueve, nos refuerza, nos compromete más. Pero no estamos acá por lo épico, sino por las ideas, por lo que quiso ser y por lo que, a pesar del transcurso del tiempo, es aún”, subrayó Gandini.

El precandidato les contestó a los que “de afuera dicen que el wilsonismo ya no está en el partido”, que eso “es imposible, porque Wilson era esencialmente blanco”, y aclaró que “mucha gente que estuvo con Wilson se fue pero no se llevó nada, porque para ser wilsonista hay que ser blanco”. “Pero también es verdad que el pensamiento de Wilson terminó trascendiendo la frontera de su sector, primero, y de los partidos, después. Hoy es un referente de la historia nacional y se lo homenajea por todos los partidos, por lo que hizo por el país. Fue el vengador de la República”, subrayó, en referencia a los dichos de Ferreira durante la noche del golpe de Estado de 1973, cuando declaró que el PN “iba a ser el vengador de la República”.

Gandini relató que Ferreira se fue al exilio “y zafó por unos minutos del Plan Cóndor, y del asesinato en Argentina, después del inmediato secuestro de [Héctor] Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini”. Y cuando volvió a Uruguay, en 1984, “hizo lo que un blanco hace, no calculó cómo le iba a ir a él, asumió la responsabilidad de hacer lo que tenía que hacer para cumplir un compromiso”.

Gandini y las Fuerzas Armadas

Gandini destacó que 2024 “es otro año de lucha, el inicio de otra gesta”, en el que los blancos tienen “que defender el camino del cambio” para “seguir construyendo esperanza de que este país, a diferencia de muchos otros, puede seguir viviendo y conviviendo en libertad”. “Pero no dejará pasar ni crecer a aquellos que quieren impedir el progreso y la transformación, que es destino de la gente. No hay un solo país en donde el marxismo pueda exhibir el éxito, y, sobre todo, no hay un solo país en donde el marxismo haya convivido con la libertad”, sostuvo. Agregó que la izquierda de Uruguay “podrá negar la dictadura en Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero no puede decir que son países libres”.

Gandini dijo que el actual gobierno “puso la libertad como norte, peleó por ella y la defendió en momentos muy difíciles, porque en la pandemia lo que estuvo en juego fue, además de la vida, la libertad”. “Y pudimos defender la vida sin renunciar a la libertad. Nadie más lo hubiera hecho, nadie más, sólo los blancos”, sostuvo, y se ganó varios aplausos.

El precandidato hizo énfasis en que “la verdadera batalla” que tendrán es ganarle a la izquierda en las elecciones nacionales, y sostuvo que decir izquierda hoy significa decir Frente Amplio y “dirigencia sindical radical”, que son los “que al final inciden, marcan el rumbo, mandan en la izquierda, sin muros de contención de liderazgos capaces de tamizar esas posturas”, porque “no hay [Liber] Seregni, ni [Hugo] Batalla, ni [Danilo] Astori, ni [Tabaré] Vázquez”.

Por último, Gandini insistió con la propuesta que dio a conocer hace pocos días, de que las Fuerzas Armadas auxilien a la Policía en algunos barrios de Montevideo y Canelones. Señaló que algunos le han preguntado “¿qué diría Wilson?” sobre eso, y Gandini contestó: “¿Y qué va a decir Wilson?, si siempre estuvo del lado de la gente, y tenemos un país con Fuerzas Armadas sometidas a la autoridad del poder político. Lo que pasa es que hay que animarse a cambiar y animarse a decir las cosas, y llegamos para decir las cosas que hay que decir, y este es el homenaje, en su cumpleaños, a Wilson”, sentenció.

Finalizado el acto, a Gandini se le consultó en rueda de prensa sobre si tiene en cuenta el rechazo que produce su iniciativa en un amplio espectro del sistema político, y respondió: “Tan claro lo tengo que no propuse un proyecto de ley, porque no sale. Lo estoy proponiendo en mi candidatura: si soy presidente de la República, bajo estas normas, yo saco a los militares a la calle. Que no me vote el que crea que eso está mal, pero hay que animarse a decir cosas, a ponerlas sobre la mesa, y los que las rechazan tienen que tener argumentos, y al final es la gente la que decide”, subrayó.

Da Silva: “Acá sobra coraje para batallar y combatir el relato del FA”

También el domingo, pero más tarde, en José Belloni y la ruta 102, el sector del PN liderado por el ministro de Defensa, Javier García, Espacio 40, realizó su homenaje a Ferreira. El senador Sebastián da Silva arrancó su discurso y fue derecho a la campaña: “Somos nosotros los responsables de mostrarles a los compañeros del partido que acá sobra coraje para batallar y combatir el relato del FA. Somos los que combatimos el relato del FA un día sí y otro también. Desde el primer día que hicieron un caceroleo no hemos hecho otra cosa que mostrarle a más de la mitad del Uruguay que hay un país que puede avanzar, y hay otro país que lo único que quiere es poner el palo en la rueda”, sostuvo.

Por su parte, García subrayó que “el mejor homenaje” a Wilson no es quedarse en el recuerdo, sino “proyectar”. Dijo que, por estas horas, en el FA están “medio enojados” con él, porque hace pocos días sostuvo que la oposición “no tiene ni programa ni propuestas”, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, le contestó. “Pero no tiene que contestarme a mí, tiene que arreglar los problemas adentro del FA. Si hoy, domingo, salió el senador [Mario] Bergara a decir que estaba muy enojado porque en el FA no le llevaban discutir los temas de las propuestas de seguridad. No es con García, es con el FA, intendenta Cosse”, dijo el ministro.

Delgado llama a que votantes del FA les presten “la confianza en las elecciones”

En tanto, el sábado, las agrupaciones nacionalistas D Centro y Futuro Nacional, que apoyan la precandidatura de Álvaro Delgado, realizaron un acto en la Hostería Bella Vista, en Maldonado. Delgado afirmó que “muchos” que en 2019 votaron al FA, para este 2024, viendo al gobierno con “un presidente bien plantado y cómo el gobierno puso la casa en orden”, entre la “incertidumbre” de la oposición y la “seguridad y certeza” de esta coalición, “quizás” les presten “la confianza en las elecciones”.

“Para los que no nos votaron, tenemos que tener una atención especial. Ese es el nicho, ahí está la elección. Y el único sector en el PN y en la coalición es D Centro, que se formó. Somos la puerta de entrada al PN y queremos que esté más abierta que cerrada”, dijo el precandidato, en referencia a la novel agrupación, que se creó hace pocos meses, para impulsar su precandidatura, con dirigentes escindidos de otros sectores nacionalistas.

Delgado aseguró que los candidatos del FA están apoyados por los sectores radicales y que hay muchos frentistas que no se ven representados por ninguno de ellos. Por lo tanto, “hay que ir por ellos” y con “mucha humildad” expresarles que el PN tiene “el mejor equipo de gobierno y la posibilidad de ir caminando hacia el futuro dando certezas, seguridad y un rumbo”. “Nunca perdamos la humildad y no caigamos en triunfalismos. Con la convicción republicana, la seguridad del proyecto, vamos a salir a comernos la cancha”, finalizó el exsecretario de Presidencia.