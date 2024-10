Estando preso, el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano declaró ante el fiscal subrogante Fernando Romano que tras haber hablado públicamente sobre el actual candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, sus condiciones de reclusión habían cambiado.

Cuando salió de la cárcel, tras acceder al beneficio de la libertad anticipada dijo que iba a hablar de “la gente que se lavó las manos”. Consultado por Montevideo Portal sobre si se refería a Delgado, Astesiano respondió que “en parte sí, en parte creo que creyeron mucha cosa que no era” y que “para salvar la política dejaron que me enterraran ahí nomás”.

Astesiano asegura que hubo “una operación” y que le encantaría decírselo a varios dirigentes blancos, entre ellos a Delgado. “Me encantaría estar con ellos; es más, en breve voy a ir a un acto de Delgado y se lo voy a decir delante de todo el mundo. Que me mire a los ojos y me diga las cosas que yo le quiero preguntar, pero que me mire de frente”, dijo en el mismo medio.

Consultado sobre por qué Delgado tiene tanta relevancia para él, contestó que “porque hizo los mandados para que me fuera mal. Lo dije adentro, cuando nadie me escuchaba, y lo digo ahora que salí. Y si se lo tengo que decir a él, también”.

Sobre por qué en un acto público y no en un encuentro privado, manifestó que porque “le gustaría que hubiera gente adelante, porque los actos son públicos”. “Y tampoco le pediría permiso a Delgado; yo, si voy, voy a un lado público. Que me diga adelante de todos, sería el respaldo mío ante la prensa de que yo no mentí. Porque si están buscando votos, está bueno ir con la verdad a la gente. Porque un acto político es tratar de convencer a la gente. Bueno, convencela con la verdad”, agregó. El exjefe de la custodia presidencial dijo en ese momento que aún no tenía pensado cuándo iría al acto pero que le gustaría que “él me conteste algunas cosas” ya que “tengo seis cosas para que me responda”.

En Santo y Seña, este domingo Delgado se refirió a Astesiano. Dijo que “Astesiano no dependía de mi” y que “es una pregunta más para hacerle al presidente [Luis Lacalle Pou]”. Reconoció que “con el diario del lunes” fue un error su contratación. Dijo que “si fuera presidente, contrataría a un policía y no a un civil” para ese cargo y expresó que “con el diario del lunes” no contrataría a alguien con esas indagatorias. “Fue un error y no tengo más comentarios para hacer”, concluyó Delgado.

Este lunes, Crónicas del Este publicó un video en el que Astesiano vuelve contra Delgado. “Alvarito, hablá de vos. A mí dejame tranquilo, dejame laburar a mí nomás. Yo ya pagué. Hablá de vos un poquito. Hablale a la gente de vos, contale. A mí déjame quieto, ¿ta? A mi tranquilito, ¿ta? Vamo’ arriba, que yo no molesto. Vamo' arriba, loco”, expresó en un video filmado por él mismo.