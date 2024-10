Luego de estar en el centro de la agenda mediática durante varios meses y después de haber estado dos años privado de libertad, el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano brindó una entrevista este viernes. “No hay que confundir las cosas, es el presidente de la República, es el jefe de todas las fuerzas, tiene el derecho de saber y la obligación de pedirte lo que quiera, y le tenés que informar”, dijo sobre Luis Lacalle Pou en el programa de streaming Crónicas del este, del canal Undertake Media.

“Lo que pasa [es] que ahí la Justicia lo tomó por otro lado, me clavo a mí de cabeza y fui el único culpable”, agregó cuando le preguntaron si Lacalle Pou era el que le daba las órdenes de sus búsquedas de información. “Aparecieron mensajes [en los] que me pedían [información] y quién me informaba, pero el único que estuvo en cana fui yo”, dijo sobre la condena que recibió.

Astesiano se excusó de hablar sobre algunos temas ya que los “derechos” sobre su historia se los cedió a una “empresa argentina”, por lo que “no puedo revelar” detalles. Asimismo, anunció que se publicará un libro y una serie sobre su caso.

“El tema pasaporte fue reflotado para matarme a mí”, aseguró. “Hay dos carpetas: una carpeta fiscal y una carpeta mediática, a mí me condenó la carpeta mediática”, consideró.

Cuando se puso sobre la mesa la vinculación del candidato nacionalista Álvaro Delgado en alguno de los hechos que lo involucraron, Astesiano indicó que a tres días de las elecciones “no está bueno” entrar “en una discusión de ese tenor”. Dijo que es preferible que “lo que hable, lo hable en la Justicia”.

Sobre la exfiscal Graciela Fossati, quien determinó su condena, dijo que “estaría bueno una charla con ella” que “me aliviaría un montón de culpa”. “A mí la parte policial no me quería ahí porque yo mandaba más que ellos y descubrí todos los chanchurros”, apuntó también luego de referirse a declaraciones en su contra realizadas, por ejemplo, por el comisario Ricardo Martínez.