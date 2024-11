El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, encabezó este miércoles un acto en el Club Lagos del Norte de la ciudad de Rivera, en el que estuvo acompañado por dirigentes blancos y colorados que le manifestaron su apoyo de cara al balotaje del próximo domingo. Orsi también estuvo acompañado por Aída González, en representación de la Departamental del FA en Rivera, y por Andrés Toriani, quien el 27 de octubre fue electo diputado por la lista 609.

Toriani dijo ante los militantes frenteamplistas que concurrieron al acto que el sentido de este evento era “recibir con los brazos abiertos la incorporación de sectores que representan el éxito de la política del FA de abrirse y buscar una solución para toda la población”. En ese sentido, dijo que “en Rivera florece la unidad de todos los sectores progresistas y democráticos” que tienen las “puertas abiertas” en el FA.

En “Rivera, por batllistas y por extender la mano a quienes más lo necesitan, fuimos dejados de lado”, aseguró el excandidato colorado a la intendencia Walter Machado. Por otra parte, manifestó que su departamento necesita “inversiones que generen trabajo”. Luego se dirigió a Orsi: “Señor presidente, los pequeños productores necesitan una mano del Estado”, para poder “sobrevivir” y generar más puestos de trabajo, afirmó.

En otro tramo de su discurso, Machado recordó su “trabajo social” en el departamento fronterizo, histórico bastión del PC, y cuando militó en 1992 en contra de la privatización de las empresas públicas, lo que, según dijo, le ocasionó problemas dentro del partido.

Roberto Araújo, en tanto, dijo que sigue siendo blanco pese a definir el apoyo a Orsi para este domingo. En su discurso, hizo mención a los hechos de la década de 1930, “cuando nacionalistas independientes, batllistas, socialistas, comunistas y anarquistas enfrentaron la dictadura de Gabriel Terra y Luis Alberto de Herrera”. Luego mencionó a Wilson Ferreira, y dijo que actualmente “el wilsonismo ha desaparecido del escenario electoral”. A su entender, “el wilsonismo está acá”.

Araújo criticó al candidato nacionalista, Álvaro Delgado, por su actuación en el debate presidencial y por hablar negativamente del término “ideología”. Señaló que el presidenciable olvida que en el escudo de la fuerza política está presente la frase “Somos idea”, y consideró que “ellos han perdido la capacidad de generar ideas”.

A su turno, el candidato a la presidencia por el FA dijo que la elección del próximo domingo no es entre “listas o partidos”, sino entre dos fórmulas a la presidencia. Asimismo, dijo que es “lo más natural que personas decidan acompañar a un partido en una elección y luego a otro”. “Hoy se quiere instalar que eso es una traición”, comentó. Orsi dijo que alguien que vota a otro partido “es un compatriota, un hermano de la vida, nunca un traidor, un enemigo”.

Por otro lado, contó que Toriani “le hizo entender que en Rivera-Livramento no hay un muro, hay una ciudad binacional”, y que entiende “la frontera no como algo que separa sino como un lugar donde las cosas pasan en común”. En ese sentido, dijo que para solucionar determinados problemas hay que coordinar “con el otro lado, no importa quién está en el gobierno”. Sin embargo, opinó que hay que aprovechar que en el gobierno de Brasil está “Lula [Da Silva], que entiende que tiene que ayudar al Uruguay”. También contó que existe la posibilidad de “correr el ferrocarril del centro del país a la frontera”, y marcó que “el compromiso es analizarlo y ver si hay interesados”.

En otro tramo, Orsi contó que funcionarios de las Fuerzas Armadas oriundos de Rivera le expresaron las dificultades que tienen para atenderse en el Hospital Militar, y dijo que si bien es “cierto que hay que arreglar la Caja Militar”, también hay que atender el salario del personal de las Fuerzas Armadas, que “sigue siendo bajo”.