Este jueves, el presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), Gonzalo Castelgrande, publicó un video en su cuenta de X en el que denuncia el uso de chips de Claro -competidora de Antel- en los módems de los telemedidores de la empresa estatal.

En el video se observa cómo se extrae de uno de los telemedidores propiedad de UTE un chip de la empresa privada de telecomunicaciones. Castelgrande criticó en su publicación que una empresa pública contrate “servicios de la multinacional que compite con Antel” e ironizó, “después le exigen a las empresas públicas que compitan y sean eficientes”.

En diálogo con la diaria, el dirigente aclaró que los trabajadores encontraron chips tanto de Claro como de Movistar. Manifestó que la crítica del sindicato reside en que faltó una política pública de coordinación entre las empresas estatales. “Nosotros somos defensores de las empresas públicas y está claro que entre las propias empresas públicas debería haber una complementariedad, una potencia, una coordinación estratégica de las políticas públicas que permita a las propias empresas sumar fuerzas contra empresas privadas”, expresó Castelgrande.

Este pasado octubre UTE informó que 1.500.000 usuarios -el 94% del total- ya cuentan con la tecnología de medición inteligente, que posee la capacidad de establecer una conexión remota con los técnicos y centros de cómputo de UTE. Castelgrande explicó que la primera tanda de 300 mil medidores que se desplegó a partir de 2021, se instaló con chips de Antel, a raíz de un acuerdo comercial entre las empresas que no se mantuvo.

Castelgrande mencionó que, tanto al inicio de las discusiones sobre la posibilidad de adquirir chips de empresas privadas como ahora, cuando el sindicato hizo pública esta denuncia, el argumento que han recibido de la jefatura es que en algunos lugares no llega la cobertura de Antel, por lo tanto se tenía que contratar otro tipo de empresa. Para el sindicato, no es un argumento válido ya que “en el 99,9% del país está la cobertura de Antel” y tiene más alcance que Claro o Movistar. Además, indicó que, en particular sobre la denuncia, son casos dados en Montevideo, donde la cobertura de Antel es total.

Los trabajadores proponen que para los próximos periodos, y en tanto la tecnología de telemedición requiera de actualizaciones, se forje un nuevo acuerdo entre las empresas públicas y también entre UTE y AUTE. “Si UTE sabe que va a instalar un millón y medio de medidores, tendría que haber una planificación estratégica con Antel para que las dos empresas públicas lleven adelante un plan y puedan ganar con este tipo de introducción de nuevas tecnologías”, afirmó Castelgrande.