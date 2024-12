El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue uno de los últimos en hablar durante la Cumbre de presidentes del Mercosur, en la que entregó la presidencia pro témpore del bloque al argentino Javier Milei y fue la última cumbre de su mandato, que termina el 1º de marzo.

Lacalle comenzó destacando el logro que llega “sobre el final del gobierno”, en referencia al fin de las negociaciones por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y recordó que en algún momento lo miró “con mucho escepticismo”. “Íbamos rumbo a frustrarnos todos; no sólo el acuerdo, se iban a frustrar muchas más cosas”, dijo, y agradeció el rol que tuvo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los últimos meses: “Le reconozco este último esfuerzo, que fue fundamental para esta última etapa”.

Recordó que en enero de 2023 Lula visitó Uruguay y dijo: “Me vienen a la mente sus palabras de ordenar el ritmo de acuerdos. Y básicamente comentó: ‘Terminemos con la Unión Europea y después podemos ir con China’”. En ese sentido, Lacalle Pou aprovechó el momento de cierre de las negociaciones con el bloque europeo para pedir que se avance en el acuerdo del Mercosur con China.

Con el presidente electo Yamandú Orsi a su lado, con quien dijo tener “matices y diferencias”, mencionó que de todos modos se animaba a “hablar por todos los uruguayos”. “En 2017 el presidente Tabaré Vázquez, en visita a China, anuncia la inminencia de la firma de un tratado de libre comercio de Uruguay con China. Nosotros, creyendo que ese era el sendero a seguir, retomamos esa negociación”, siguió, y recordó “las presiones de algunos países del Mercosur para que Uruguay no firmara bilateralmente con China”, en referencia, en particular, a la postura de Argentina y el entonces presidente Alberto Fernández.

Ante el cierre de las negociaciones con la UE y “viendo la parte virtuosa”, Lacalle Pou instó: “Vayamos a trabajar por el tratado de libre comercio con China, que no es optativo de Estados Unidos”.

Entonces se dirigió a Milei y lo que había sido su discurso, con fuertes críticas al funcionamiento del bloque y reclamando la flexibilidad. “Me alegro de escuchar al presidente Milei. No sabe las veces, presidente, que bregaba por la libertad y la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad, y además, no se contradice la existencia del Mercosur con la flexibilidad del bloque”, afirmó. Pidió: “Déjennos ser, déjennos crecer, porque estamos convencidos de que no atentamos contra el espíritu fundacional, simplemente progresamos”.

Lacalle Pou a Milei: “Le dejo el cántaro”

Hablándole directamente al argentino, Lacalle Pou dijo: “Milei, yo me voy. El Mercosur ha decidido desde su inicio que se mueve por consensos. Cuando le pase la presidencia, capaz le dejo el cántaro, que está un poco abollado, tiene una rajadura, capaz tenemos suerte de lograr eso. Pero aparte hay que lograrlo con buen modo, hay que lograrlo con buen tono”, advirtió con relación a la flexibilización del bloque que reclama Milei, para que los países puedan individualmente cerrar acuerdos de comercio bilaterales con otros países. Si no es con diálogo y buen tono, sugirió, “el otro camino es el de la destrucción”.

Al finalizar, analizó el trabajo de estos años y “la capacidad de discutir, firme con las ideas y suave con las personas, porque es lo que nos hace reafirmar nuestra opinión o cambiarla”.

Dijo que era “un día de optimismo, de que pasan las nubes y el azul queda, pero siempre vienen otras nubes: dependerá del espíritu que cada uno tenga la posibilidad que tengamos de avanzar”.

Ya en tono “de entrecasa” y haciendo referencia al futuro presidente, manifestó que los países crecen cuando los gobiernos mejoran: “No sé si lo va a poder hacer el futuro presidente Yamandú Orsi”, dijo mirándolo, y culminó: “Desde mi partido político, desde mi coalición, mis diferencias y mis matices, lo único que puedo querer para mi país es que al presidente Orsi le vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros”.