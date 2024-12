La excandidata a la vicepresidencia por la Coalición Republicana Valeria Ripoll le respondió al senador electo del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, quien aseguró que el candidato a la presidencia Álvaro Delgado tuvo “una especie de guardia donde no le llegaban las cosas” durante la campaña.

En diálogo con Montevideo Portal, Da Silva consideró que la integración de Ripoll a la fórmula fue un error “no forzado” de “trazo grueso” que “puso la campaña en repecho”. El senador adjudicó la culpa a “los que se les ocurrió la maravillosa idea de que con Valeria Ripoll esto iba a salir bien”. Además, afirmó que, si bien fue Delgado quien la eligió como compañera, “a él nunca le llegaba nada” de las cosas que “estaban pasando” y era “imposible”, al menos para él, transmitirlas.

El lunes, entrevistada por Doble Click, Ripoll afirmó que Da Silva “se equivoca en algunas cosas” y manifestó haberse sorprendido por los dichos del senador, ya que “el propio senador planteaba -ser- más ‘ripollista’ que nadie”.

Consideró que “tiene que ver con estados de ánimo” que dejó la derrota, pero la responsabilidad que se le adjudica “es algo que tendrá que evaluar la gente, si le parece bien que se haga ese análisis”, agregó.

La excandidata aseguró que “el análisis se tiene que hacer en colectivo”, con los militantes, y luego de las elecciones departamentales del mes de mayo, porque “este no es el momento”.

Sobre la “guardia” que Da Silva aseguró que tenía Delgado, Ripoll lo desmintió y afirmó que el senador Da Silva “participó en toda la interna, en el comando, y participó en el comando político durante todo el proceso donde se resolvía la campaña”. Según Ripoll, Da Silva “era absolutamente cercano y hablaba todos los días, en las mañanas” con Álvaro Delgado.

“No es verdad, no había ni un séquito, ni un grupo cerrado, ni selecto; en el comando participaban todos los sectores y después toda la coalición, de octubre a noviembre, o sea que la realidad es que eso no pasó, no está bueno decirle a la gente cosas que no son verdad”, apuntó Ripoll.

El referente del Espacio 40 no tardó en hacer llegar su respuesta a la excandidata. A través de su cuenta de X, Da Silva compartió la entrevista a Ripoll y dijo: “Esto es mentira. Yo nunca miento. Nunca fui a comando alguno”.