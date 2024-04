La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio (FA) Carolina Cosse dijo este lunes en rueda de prensa que no se va “a apurar” a tomar una posición sobre el plebisicito para reformar la seguridad social que promueve el PIT-CNT, que se votará en octubre junto con las elecciones nacionales, y aseguró que priorizará conocer la “opinión de la gente”.

“Creo que sin querer durante el devenir del tiempo hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Se nos dice que es importante que la gente conozca la opinión de una líder o un líder. Yo soy frenteamplista, de izquierda, y en realidad es al revés. La que tiene que conocer la opinión de la gente soy yo”, expresó Cosse.

“No es que la gente tiene que escuchar la opinión de un líder para ver lo que hace”, remarcó la precandidata, y consideró que es “el líder” quien tiene que saber “lo que está pasando en la realidad para ir formando su opinión”. “Por eso yo no me voy a apurar, porque, además de escuchar a los técnicos, tengo que atender las distintas realidades también. No es sólo un tema técnico, que, aunque es muy importante, no es lo único”, agregó.

Asimismo, la intendenta de Montevideo dijo que si “algo” debería haber aprendido su fuerza política en el proceso de autocrítica luego de perder las elecciones nacionales de 2019 es “a no apurarnos y no adelantarnos a los ritmos naturales de los procesos cuando nos permiten tiempo, que este proceso lo está haciendo”.