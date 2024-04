Luego de las repercusiones que tuvieron las declaraciones del diputado del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera sobre la posibilidad de introducir modificaciones a la ley de violencia basada en género, su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), trató el tema en su reunión de bancada este lunes. Allí el legislador aclaró, según explicó a la diaria, que “el video que se viralizó [con sus afirmaciones] es un video que está absolutamente descontextualizado”, en el que dio “un punto de vista personal”.

Según Viera, en el fragmento que se viralizó respondía a una pregunta de un periodista que le preguntó si le parecía “que se podía revisar la ley de género”. “Yo dije que sí, que se puede revisar porque es una cuestión de sentido común”, y que “todas las normas se revisan porque hay que actualizarlas”, afirmó. “Esta ley, además, que ha generado determinado ruido en la sociedad, también amerita una revisión”, agregó.

Viera remarcó que no planteó que la idea fuera “generar una nueva redacción, ni tampoco que pudiéramos anular la ley; el MPP hoy no está embarcado en esa situación ni nada por el estilo”, aseguró. Asimismo, aclaró que “esta ley de violencia de género no se vincula con la denuncia que tiene Yamandú Orsi”.

Luego de la reunión, la bancada del MPP “ratificó que apoya la ley, que para nada está expuesta”, dijo a la diaria la diputada Cecilia Bottino. “Varias legisladoras del MPP en el período pasado trabajamos activamente para que esa ley saliera adelante”, recordó, e insistió en que “no está en la voluntad del MPP modificarla”. Con esta reunión y las aclaraciones pertinentes, según Bottino, para el sector “se terminó el tema”.

“Reafirmamos que el MPP considera que es una buena ley, para la cual en su momento se trabajó, es una buena herramienta y ni siquiera pensamos en modificarla en ninguno de sus aspectos”, cerró Bottino.