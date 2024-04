El excolorado José Franzini Batlle se sumó a la precandidatura de la frenteamplista Carolina Cosse y al Espacio Socialdemócrata Amplio, liderado por el exsenador Rafael Michelini, que respalda la postulación de la intendenta de Montevideo a la presidencia. En un acto en La Huella de Seregni, Michelini valoró tanto la figura del colorado José Batlle y Ordóñez como la del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate por tener “coraje”.

“Podemos hablar de las obras del batllismo, [que] de alguna forma delineó el país”, comenzó Michelini, y agregó que “todos, en cierta medida, somos batllistas en Uruguay”. “Podemos hablar horas del batllismo, pero si algo tenía esa figura que he nombrado es coraje. El coraje para nosotros es una virtud en política que tiene mucho de pasado, pero mucho de incertidumbre y de riesgo hacia el futuro. De hombres y mujeres que toman sus decisiones a lo que sea, a lo que venga, a lo que es el destino y es de paz”, reflexionó.

Por su parte, Franzini Batlle expresó que es “hijo” del Uruguay “integrado” y “de las oportunidades”. “Somos batllistas, pero no porque me comprendan las generales de la ley, sino porque hemos entendido que es el mayor equilibrio entre libertad, progresismo y república”, afirmó. En ese sentido, recordó los dichos de Batlle y Ordóñez sobre una “democracia buena”: “En una democracia buena el pueblo no debe sólo conformarse con elegidos o gobernantes, sino que debe dirigir a sus elegidos. Y eso es el Frente Amplio: es la única fuerza política de Uruguay en la que el pueblo frenteamplista termina gobernando a sus elegidos”.

Rafael Michellini, Carolina Cosse y José Pablo Franzini Batlle, el 10 de abril , en la Huella de Seregni. Foto: Ernesto Ryan

Franzini Batlle dijo que Uruguay tiene “desafíos importantes” y cambios “profundos” por hacer, por ejemplo, en materia de infancia, seguridad y salud mental. “Hay mucho para hacer, hay mucho para caminar. El Frente Amplio tiene ese programa, esa especie de cosa sagrada, por suerte, y ojalá la tenga siempre, que es donde todos vamos a caminar. Y nos comprometemos acá, frente a todos ustedes, a caminar con el mismo ritmo de ustedes”.

“Estamos festejando el batllismo de la manera más profunda con todo nuestro corazón”, sostuvo, por su parte, Cosse. “Esa sociedad de apertura, de oportunidades, esa sociedad integrada no hay que dejarla caer. En ese sentido, creo que el FA es la gran esperanza de Uruguay”, manifestó.

En 2018 Franzini Batlle presentó su renuncia al Partido Colorado (PC), en el que fue convencional departamental y suplente en la Convención Nacional y lideró el sector Asamblea Batllista. En una carta consideró que “hace ya mucho tiempo” el PC “se traicionó a sí mismo, a su tradición, a su identidad, a su razón de existir, a su gente”. Tras esa renuncia, formó parte de La Alternativa junto a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, el publicista Esteban Valenti y Fernando Amado, de Batllistas Orejanos.