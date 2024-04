El expresidente José Mujica anunció este lunes en conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago, que es “algo obviamente muy comprometido” y en su caso “doblemente complejo” por una enfermedad inmulógica que padece desde hace más de dos décadas, que, entre otras cosas, ha afectado el funcionamiento de sus riñones.

Esta situación que padece el expresidente genera “obvias dificultades” para someterse a tratamientos de quimioterapia o cirugías. “Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular y cómo sigue esta historia”, señaló.

“Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre. Pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que, por obvias razones, esta vez me parece que vengo con la guadaña en ristre. Veremos lo que pasa”, expresó el líder del Movimiento de Participación Popular.

De todas formas, Mujica aseguró que “mientras pueda”, continuará “militando” junto a sus compañeros y “fiel” a su manera de pensar. Además, señaló que seguirá trabajando en su chacra “entretenido con mis verduras y con mis gallinas”. “Porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas y amo a la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar”, expresó.

El expresidente aprovechó la oportunidad para dar un mensaje “a las pibas y pibes de este país”: “la vida es hermosa, se gasta y se va”, les dijo y continuó: “El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que, si hay bronca, que la transformen por la esperanza”.

“Luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Esto hay que entenderlo”, expresó Mujica. “La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”, agregó.

“Por lo demás, estoy agradecido. Y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó el expresidente.