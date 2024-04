Una semana después de que Mario Bergara confirmara su decisión de bajar su precandidatura a la Presidencia para apoyar la de Yamandú Orsi, el senador firmó un acuerdo político-programático con el exintendente de Canelones para oficializar el acuerdo electoral, en una Huella de Seregni abarrotada y con la presencia de la plana mayor de Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP).

Se trata de un documento con ocho puntos que CSP presenta como “fundamentos” para sumarse a la campaña de Orsi. En el primer punto, el documento marca como un “objetivo central” el “triunfo del Frente Amplio [FA] en las elecciones nacionales”, para que “a través de su gobierno, se retome la senda de mayor bienestar, crecimiento, mayor igualdad y más derechos”, y se basa en reconocer “la diversidad político-ideológica que enriquece al Frente Amplio”, la que debe “expresarse en todo el proceso electoral y en las perspectivas y el accionar del futuro gobierno frenteamplista”, con el compromiso de desarrollar “políticas de Estado”.

En uno de sus puntos, el acuerdo insiste en la necesidad de generar políticas que garanticen el “crecimiento económico” a desplegarse “sobre la base del orden macroeconómico sin confusiones y estrategias que apunten al desarrollo social y cultural y a la sostenibilidad ambiental”.

“Se reconoce la necesidad de un Uruguay competitivo y abierto al mundo”, añade, y marca la importancia de tener un “posicionamiento con relación a la política exterior” que se enmarque “en el eje central del respeto a los derechos humanos”, donde “no se pueden tener varas diferentes según el caso”.

La “gestión” del Estado “debe estar caracterizada por la transparencia y el acceso democrático a la provisión de bienes y servicios públicos”, señala el texto, que tanto Orsi como Bergara firmaron tras una breve conferencia de prensa. “Esto presupone el no aprovechamiento del aparato estatal con fines político-partidarios ni la utilización de los organismos como plataformas de lanzamiento político”, sentencia.

Por último, el acuerdo marca como primordial “el compromiso sustancial con el combate a la corrupción en todos los niveles, adoptando todas las acciones que lo garanticen”, y por ello “las reglas claras y transparentes deben caracterizar las relaciones con todos los grupos sociales, incluyendo sectores empresariales y de trabajadores, cooperativas, sectores estudiantiles, las diversas organizaciones de la sociedad civil y las fuerzas armadas”.

Mario Bergara y Yamandú Orsi, el 24 de abril, en la Huella de Seregni, en Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Bergara: “Los seregnistas seguimos haciendo nuestra propia campaña”

El acuerdo -y la necesidad de que se firme de forma pública- es una forma de CSP de marcar su propio perfil respecto de la campaña de Orsi, según dijo Bergara en rueda de prensa tras la firma. Este acuerdo es “el que da soporte al apoyo a la candidatura de Yamandú” mientras “los seregnistas seguimos haciendo nuestra propia campaña con nuestras posturas, nuestro perfil, nuestro posicionamiento” y con su lista, la 95, “en la interna y en la elección nacional”.

“Este acuerdo político-programático es muy importante para que, aun cuando cada uno haga su propia campaña, converjamos, no sólo en lo electoral, sino también en lo político” y en un hipotético “nuevo gobierno” del FA, en el que Uruguay “tiene que volver a tener una senda de más bienestar, de más equidad, de más derechos”, reflexionó el senador. Esto último, continuó, “tiene que ver con cómo gobernar”, que debe ser “con base en un orden macroeconómico que es soporte de cualquier política de desarrollo económico, social, cultural; como siempre decíamos con Danilo [Astori]: no hay experiencias que conozcamos de avance de la sociedad en el marco de un desorden macroeconómico”.

“Yo creo que de alguna manera después de todos los debates que tuvimos de gobiernos en disputa, de dos equipos económicos” durante los gobiernos del FA, hoy en la fuerza política “prima clara la idea de que el orden macroeconómico es fundamental, que la línea astorista de la gestión de las políticas macroeconómicas y productivas y sociales y culturales se tienen que basar en la responsabilidad”.

Consultado sobre si en la reunión que mantuvo con Orsi y el senador José Carlos Mahía luego de hacer público su apoyo se habló de qué rol ocuparía en un gobierno del precandidato, Bergara indicó que “para llegar a pensar en cargos primero tenemos que hacer una gran interna” y, en segunda instancia, “hacer una gran elección nacional de manera tal que el Frente Amplio gane y retome el gobierno”. “A partir de allí, pensaremos en cómo se distribuirán las responsabilidades de gobierno en el futuro gobierno”, sentenció.

Con respecto al punto del acuerdo que habla de las relaciones de Uruguay con el mundo, el senador explicó que se basa en que “hay que tratar con la misma vara distintas situaciones en función de cómo es el respeto a los derechos humanos, con los principios tradicionales de no injerencia en los asuntos internos de otros países” y apostar por “la libre determinación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos”.

Orsi: “Es muy temprano” para valorar el impacto del apoyo de Bergara

A su turno, Orsi fue consultado por la cuestión de no “duplicar” equipos económicos. Para el precandidato, está “clarísimo” que para el FA, cuando asumió el gobierno por primera vez en 2005, “había cosas con las que no se podía jugar” y luego “se siguió en esa línea”, en lo que considera que es “una especie de política de Estado no explicitada”.

“Lo que sí hay” son “énfasis” que los “diferencian del actual gobierno”, continuó el exintendente. “En la izquierda hablábamos de macroeconomía y lo contraponíamos, de repente, con los problemas reales que teníamos que resolver; es una falsa contradicción, van de la mano”, agregó.

Ahora hay “una barra de economistas jóvenes que están en todo el Frente Amplio” y la prueba de eso está “en que en el programa está todo bastante claro, no hay aventuras, sino que está todo muy bien estudiado y muy bien acordado”, aseguró Orsi.

Sobre el acuerdo con Bergara y el aporte que puede hacer en las encuestas de la interna frenteamplista, el exintendente valoró que “es muy temprano todavía” para saberlo y que “hay gente que va a resolver al final”. “Lo otro importante es que, como es una elección que no es obligatoria, no son sólo las preferencias de la gente lo que cuenta”, sino “qué van a hacer ese día los ciudadanos, si van a ir a votar”.

El de Seregnistas es “un sector político fuerte, que tiene su impronta, y no tengo duda que su gente lo va a acompañar”, valoró Orsi, pero, reiteró, “quién va a votar o quién no va a votar no tiene tanto que ver con lo que piensen o a quién sigan, sino que hay gente que está pensando qué va a hacer en octubre, capaz que ni le pasa por la cabeza todavía ir o no ir en junio”.

En la misma línea del acuerdo firmado, Orsi enlistó los temas en los que considera que tendrían que haber acuerdos con los demás partidos: “Seguridad, justicia, educación, ciencia y tecnología” y, en particular, planteó que en seguridad social se debe “corregir lo que está mal” y lo que “esta reforma no resolvió”.