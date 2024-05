Con las firmas de una decena de legisladores del Partido Colorado (PC), el diputado Ope Pasquet presentó este miércoles un proyecto de ley para que la Administración Nacional de Puertos (ANP) transfiera las acciones que tiene en la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que es una persona jurídica de derecho público no estatal. La ANP tiene actualmente el 20% de las acciones de TCP y el 80% restante lo tiene Katoen Natie.

En la exposición de motivos, Pasquet marca que el proyecto “pretende establecer, como principio general, que la ANP no pueda ser socia de los prestadores de servicios portuarios a los que deba controlar”. Se pretende, continúa Pasquet, que la ANP no tenga “roles potencialmente contradictorios”, dado que, “como asesora del Poder Ejecutivo y como órgano de control”, debe “velar por la satisfacción del interés público”, mientras que, al mismo tiempo, “como socia de una empresa privada”, le corresponde un “legítimo afán de lucro”.

“Ambos propósitos podrían hallarse en conflicto”, advierte Pasquet. Y, a modo de ejemplo, señala el control de la aplicación de la “tarifa máxima a usuarios”, a cargo de la ANP. “Es conveniente separarlos”, subraya el diputado colorado.

El primer artículo del proyecto establece que la ANP no puede asociarse con ningún operador portuario “al que deba controlar”. El segundo artículo, en tanto, establece que la ANP transferirá a la CND “su participación societaria en la empresa Terminal Cuenca del Plata dentro de los 90 días siguientes al dictado de la reglamentación de la presente ley por el Poder Ejecutivo”.

Según Pasquet, “por los cometidos que le asigna su ley de creación”, así como “por la rica experiencia adquirida en el curso de su ya dilatada actuación”, la CND es “el organismo adecuado para asumir la titularidad de esa participación”.

Consultado al respecto, Alfredo Asti, director por el FA en la CND, dijo a la diaria que jurídicamente “no hay inconveniente” para una transferencia de ese tipo, dado que “la ley orgánica de la CND lo habilita”. No obstante, señaló que en la CND el tema no se trató formalmente y apuntó que en el FA tampoco “se ha discutido esto”.

Desde este miércoles, el proyecto del PC está en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, que actualmente tiene 116 asuntos a estudio.

“Para justificar un monopolio”, afirma directora de la ANP por el FA

En diálogo con la diaria, la directora de la ANP en representación del FA, Alejandra Koch, sostuvo que el proyecto del PC “pone en tela de juicio” los cometidos de la ANP “simplemente para querer justificar un monopolio”, en referencia al acuerdo alcanzado en 2021 entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie, que otorgó hasta 2081 a TCP la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo.

“La ANP tiene sus cometidos, los ejerce y los puede seguir ejerciendo como corresponde”, afirmó Koch, y agregó que “lo que pasa es que esta administración, fruto del monopolio, no hace lo que tiene hacer y no continuó con las cosas que sí debió hacer en cuanto al contralor”. Koch reiteró que “todo esto viene a partir del monopolio”, que “es un hecho muy grave para el país”, y resaltó que “lo que hay que atacar aquí no es eso, sino el monopolio otorgado a la empresa belga Katoen Natie”.

El senador del FA Charles Carrera, quien denunció penalmente el contrato entre el gobierno y Katoen Natie, dijo a la diaria que “no es el momento de votar una ley de estas”, dada la “falta de transparencia” de las actuales autoridades de la ANP. Sin embargo, consideró que la ANP “no puede ser ente regulador y regulado al mismo tiempo, es decir, no puede estar de los lados del mostrador”.

A su entender, “el rol principal de la ANP tiene que ser regular las actividades que se desarrollan en el puerto”. Por eso, Carrera dijo compartir el espíritu de la iniciativa de Pasquet: “Veo con buenos ojos que el PC vaya por este camino, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer el rol regulador de la ANP”.