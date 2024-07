Después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela difundiera los resultados de las elecciones presidenciales y proclamara a Nicolás Maduro como ganador, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou rechazó, a través de un mensaje en su cuenta de X, el triunfo del chavismo.

“Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, comienza el mensaje de Lacalle Pou, en el que afirma que “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

Más temprano, antes de que se conocieran los resultados, el canciller uruguayo Omar Paganini había manifestado su preocupación por la demora en la divulgación del conteo de votos en Venezuela. “Vemos con preocupación que el CNE venezolano demora en dar resultados: hace 6 horas que cerraron las mesas!”. En un mensaje en su cuenta de X se hizo eco de las denuncias de la oposición venezolana y como otras autoridades de gobiernos latinoamericanos señaló: “Se frenó la entrega de actas a los testigos (delegados) de la oposición. exigimos transparencia!”.

El canciller compartió en ese mismo mensaje un comunicado firmado por la cancillería uruguaya y también las de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana que manifestaban que se estaba siguiendo “de cerca los acontecimientos” en Venezuela “y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas”.

“Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”, finalizaba el texto.