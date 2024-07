El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, Pablo Álvarez, quien concurrió como observador de las elecciones de este domingo en Venezuela, dijo que le pareció “más seguro” el proceso electoral venezolano que el uruguayo.

En entrevista con Así nos va, de radio Carve, Álvarez contó que la gente “estaba más motivada para votar en un proceso de paz”, incluso “más allá de las candidaturas que pudieran estar eligiendo”. También dijo que este lunes es un día “relativamente calmo” en Venezuela y, por lo tanto, no se “puede presumir que haya pasado nada extraño”.

Sostuvo que “el proceso con la oposición ha sido tensionado desde el inicio”. “Si yo en mi país quiero procesos donde la personas que quieran participar, participen” lo hagan “respetando respetado la ley”.

A su entender, el proceso electoral en Venezuela “parece más seguro” que el uruguayo y ejemplificó que en Uruguay “yo voy a la credencial con mi foto de 17 años, difícil que puedan asegurar” que es la misma persona. En cambio, en el caso de Venezuela, “hay un conjunto de controles cruzados durante el proceso de votación que me parecen muy fáciles de auditar. Me parece muy fácil auditar el proceso y, por lo tanto, podría decirte en contraposición que me parece muy difícil hacerle fraude a ese proceso”, concluyó.