El anuncio de que el exsenador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry encabezará la lista 10 al Senado, ya provocó análisis de politólogos de cara a octubre, que ven que su figura y la del candidato presidencial Andrés Ojeda, pueden ser “complementarias” para el PC.

Entre la opinión pública la evaluación sobre el regreso de Bordaberry pareciera estar dividido. Unos días antes de que el exsenador confirmara que encabezará la lista a la cámara alta, la Usina de Percepción Ciudadana llevó a cabo una encuesta que arrojó que 33% de la población tiene buena y muy buena opinión sobre Bordaberry, mientras que 32% tiene mala y muy mala opinión, 29% ni buena ni mala y 6% prefiere no contestar.

Entre las personas que votaron a la coalición multicolor en noviembre de 2019, 34% tiene una opinión muy buena sobre el exsenador, 33% buena, 27% ni buena ni mala, 2% mala, 1% muy mala y 3% no sabe o no contesta.

La situación cambia entre los votantes del Frente Amplio en 2019, entre quienes 1% tiene una opinión muy buena, 6% buena, 29% ni buena ni mala, 28% mala, 34% muy mala y 2% no sabe o no contesta.

Consultados sobre la opinión de los encuestados de la posibilidad del retorno a la política de Bordaberry, allí la balanza se inclina hacia la buena opinión sobre el regreso: 35% tiene una opinión buena y muy buena, 25% mala y muy mala, mientras que 34% responde que no le genera opinión ni buena ni mala y 6% no sabe o no contesta.

Entre los votantes de la coalición de gobierno, 35% tiene una opinión muy buena sobre el retorno de Bordaberry a la política, 31% buena, 27% ni buena ni mala, 3% mala, 1% muy mala y 3% no sabe o no contesta.

En cambio, entre los votantes del FA 2% tiene una opinión muy buena, 8% buena, 38% ni buena ni mala, 18% mala, 30% muy mala y 4% no sabe o no contesta.