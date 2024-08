Este viernes Equipos Consultores divulgó en Subrayado los resultados de su último informe sobre evaluación a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. De acuerdo a la última encuesta, el mandatario aumentó el nivel de aprobación a 49% y disminuyó la desaprobación, que se ubicó en 32%, lo que lo deja con un saldo positivo de +17. Asimismo, 18% de los encuestados no aprueba ni desaprueba el desempeño y 1% no sabe o no contesta.

“Los datos de julio muestran cierta recuperación respecto a la medición anterior de junio, cuando los juicios sobre el presidente habían mostrado cierta caída”, indicó Equipos. En concreto, la aprobación pasó de 46% a 49% en este periodo, mientras que la desaprobación bajó dos puntos: pasó de 34% a 32%.

Si bien la encuesta fue elaborada cuando se supo que la Justicia condenó con prisión al intendente de Artigas Pablo Caram y a su sobrina, la exdiputada del Partido Nacional Valentina dos Santos, esto no tuvo un impacto negativo en la valoración de la actuación del mandatario. Según Equipos, los hechos “no parecen haber afectado los juicios sobre el trabajo presidencial”.

El actual saldo positivo de Lacalle Pou es igual al que alcanzaron los expresidente del Frente Amplio José Mujica, que llegó a 51% de aprobación y 25% de desaprobación (saldo de +26), y Tabaré Vázquez, quien en su primer mandato tuvo 57% de aprobación y 23% de desaprobación (saldo de +34). No obstante, Lacalle Pou tiene una mayor desaprobación que Mujica. De todas formas, “se suma a este podio, con registros un poco por debajo de estos dos casos anteriores”, observó Equipos.