Mientras que en los últimos días de 2024 el Partido Colorado (PC) resolvió la presidencia de su Comité Ejecutivo Nacional al elegir para ocupar ese cargo a Andrés Ojeda, en el Partido Nacional (PN), ya con el 2025 rodando hace más de una semana, todavía están lejos de definir su nuevo directorio y quién lo encabezará. Hace pocos días, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó públicamente que no asumirá su banca en el Senado –renunciará– ni asumirá la conducción del directorio blanco. El mandatario trabajará en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank de signo liberal que fundó y preside el economista Hernán Bonilla, exdirector de la Asesoría Macroeconómica del gobierno saliente y asesor de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Así las cosas, con Lacalle Pou oficialmente fuera del escenario político formal (el Parlamento y el directorio del PN) luego del 1° de marzo, en la interna blanca ya se empezaron a mover las fichas para definir la integración del directorio y quién lo presidirá. En ese marco, ya se vislumbra una puja entre Aire Fresco, el sector del senador y excandidato blanco Álvaro Delgado –que fundó Lacalle Pou– y Alianza País, encabezado por el senador Javier García. Según fuentes blancas consultadas por la diaria, es probable que se cite a la Convención Nacional del partido para votar el nuevo directorio en marzo.

El diputado de Alianza País Álvaro Dastugue dijo a la diaria que García debe ser el presidente del directorio del PN en el próximo período porque “fue el senador que tuvo el mayor apoyo dentro del partido”: su sector fue el más votado del PN en octubre (tuvo aproximadamente unas 10.000 adhesiones más que Aire Fresco). Agregó que “es de orden que García tenga la oportunidad” hoy y sostuvo que si bien Delgado fue el candidato único del PN, perdió la elección, por lo tanto, “el peso no está ahí sino en los apoyos dentro del partido”. Agregó que García “tiene todas las cualidades” para el cargo y, además, señaló que “es el líder indiscutible dentro del PN”, dejando de lado a Lacalle Pou, obviamente.

En cuanto a la fecha de la elección de las nuevas autoridades partidarias, Dastugue dijo que si bien todavía no está marcada, debe ser “lo antes posible”, dado que el directorio va a generar “una mirada importante en el escenario de oposición” del PN al gobierno entrante del Frente Amplio (FA). “Una oposición constructiva pero firme, esa es la línea que desde Alianza País consideramos que tenemos que llevar”, finalizó.

A su vez, el diputado Rodrigo Goñi, de Espacio 40 (que integra Alianza País), señaló en diálogo con la diaria que “la prioridad” para ese sector es la unidad del partido, que no es poca cosa”. Además, subrayó que el PN debe hacer una “oposición firme”, por lo tanto, en el sector tienen claro que el directorio lo debe presidir alguien que dé “garantías” de ambas cosas (de unidad y de “oposición firme” al gobierno). Consultado sobre si podría ser García esa persona, Goñi dijo que “por supuesto”, aunque destacó que por ahora no están “manejando nombres”.

Consultado sobre cómo les cayó que se supiera oficialmente que Lacalle Pou no será senador ni estará en el directorio del PN, Goñi dijo que siempre fueron “muy pro Lacalle Pou y su liderazgo”, y “todo lo que sea para bien” del mandatario “es bueno para Alianza País”. “Suena a frase, pero nosotros hemos predicado con el ejemplo que Lacalle Pou es nuestro principal activo, lo tenemos claro, y la próxima elección la vamos a ganar con Lacalle Pou. Entonces, si Lacalle Pou dice que lo mejor para él es estar fuera del Senado, nosotros [le damos] todo el apoyo. Nunca le íbamos a pedir otra cosa que no sea lo que a él le parezca que está mejor”, finalizó.

En el PN “no se toma ninguna decisión sin hablar antes con Luis”

En el otro lado mayoritario de la interna blanca, el sector Aire Fresco, ya está arriba de la mesa la “pugna” con Alianza País por la presidencia del directorio, según dijo a la diaria un dirigente de la agrupación de Delgado, ya que quieren que él asuma ese cargo. Además, subrayó que el excandidato blanco no será “un senador de relleno”, sino “uno de los principales articuladores de la coalición”, más aún teniendo en cuenta que Lacalle Pou no estará en el Parlamento. Además, la fuente sostuvo que, independientemente del directorio, en el Senado también se dará “una lucha” entre Delgado y García, algo que está “en la tapa de libro”.

El dirigente de Aire Fresco sostuvo que la intención de Delgado seguramente sea “tener una buena performance” en la cámara alta, integrar la lista al Senado otra vez en 2029 y que luego, en caso de que los blancos ganen las elecciones de ese año, pueda ser, por ejemplo, ministro de Industria de un eventual nuevo gobierno nacionalista. “No va a pelear de vuelta por la presidencia, porque, obviamente, el candidato va a ser Luis” Lacalle Pou, sostuvo la fuente. Subrayó que Delgado, “lamentablemente, quedó por el camino, pero es senador y no va a entregar su espacio, lo va a mantener, se va relamer las heridas, va a tratar de salir adelante y de seguir con Aire Fresco”.

Otro de los nombres que estaban en la vuelta para presidir el directorio es el de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que no fue electa para ningún cargo y ya estuvo en ese lugar en el período pasado. Sin embargo, el dirigente de Aire Fresco sostuvo que Argimón “es una presidenta de otro tiempo del directorio”, no del que se viene, ya que los blancos necesitan alguien combativo, “un Fernando Pereira [presidente del FA] blanco, pero con su propio estilo, que no pase inadvertido”, porque deben “marcar la agenda desde el directorio”.

A su vez, otro dirigente de Aire Fresco le bajó el perfil al debate por la presidencia del directorio en diálogo con la diaria, ya que “el único líder del PN es Luis” Lacalle Pou, por lo tanto, aunque el mandatario luego esté en el CED, “el directorio va a seguir siendo lo que es”, ya sea que lo presida García o Delgado, porque va a mandar Lacalle Pou, y en el PN “no se toma ninguna decisión sin hablar antes con Luis”. De todos modos, la fuente ratificó que hay una puja entre los dos sectores para definir quién será el presidente del directorio.

El dirigente de Aire Fresco dijo que no le parece mal que sea García el elegido, dado que Alianza País es el sector mayoritario. “Si tiene que haber algún criterio objetivo para definir, que sean los votos. Si sacamos 10.000 menos, tienen todo el derecho del mundo”, sostuvo. A su vez, la fuente de Aire Fresco coincidió con que precisan a alguien que sea “el Fernando Pereira blanco”, ya que fue lo que les “faltó” en este período: “Coordinación, logística y una política de comunicación organizada como corresponde”.