Mientras se agotan los últimos días de enero, la transición de gobierno sigue avanzando. En ese marco, este jueves será el turno de una reunión del presidente electo, Yamandú Orsi, con quien fuera su contrincante en el balotaje, el excandidato del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado. Será la primera reunión de ambos luego de las elecciones y, antes de materializarse, el encuentro ya generó expectativas pero también alguna rispidez en filas blancas, en particular porque en el PN sobrevuela la puja interna por quién debe encarar las negociaciones por los cargos y, a su vez, por quién será el futuro presidente del directorio.

Un dirigente de Aire Fresco (AF), el sector de Delgado, dijo a la diaria que en la reunión de este jueves hablarán sobre cuestiones de gobierno, y subrayó que como el excandidato blanco fue secretario de Presidencia tiene sobre la mesa “muchos temas que son importantes”. Pero agregó que, “sin duda alguna, lo que subyace es lo vinculado con los cargos” para la oposición, en cuanto a las etapas y los tiempos para elegirlos. En el sector de Delgado manejan la idea de que ya para la primera semana de marzo, cuando estén designados los presidentes y vicepresidentes de los entes y empresas públicas, en el mismo paquete se incluyan los cargos de la oposición.

Otro dirigente blanco subrayó a la diaria que Delgado le planteará el tema de los cargos a Orsi, y sostuvo que el reclamo de Alianza País (AP), sector liderado por el senador Javier García, que busca tener un rol protagónico en las negociaciones, “generó una movida” de Delgado “para mostrar que él es el encargado de negociar los cargos”. A su vez, el dirigente blanco sostuvo que el acto público que hará AP el domingo en Atlántida buscará reforzar esa postura de liderazgo. El dirigente sostuvo que la reunión de este jueves es otra “señal” del excandidato blanco para decir: “El que habla con el presidente [electo] soy yo”. Por lo tanto, aseguró que Delgado “está mostrando que el que negocia y lidera es él”.

En tanto, el dirigente de AF sostuvo que el presidente Luis Lacalle Pou avaló que sea el excandidato el que “maneje la distribución de los cargos”, y recordó que Delgado ya participó en otras negociaciones de cargos, junto con Lacalle Pou, en 2015 –siendo oposición, como ahora–, así como lo hizo en 2020, en su rol de secretario de Presidencia, por lo tanto, “tiene una rica experiencia” en el tema.

En tanto, desde el comando de Orsi señalaron a la diaria que se trata de una reunión que se habían prometido ambos políticos antes de las elecciones y que todavía no habían concretado. Además, a diferencia de lo que plantean las fuentes blancas, aseguraron que no negociarán cargos en la reunión porque no es el presidente electo el que se encarga de eso, sino Alejandro Sánchez, el futuro secretario de Presidencia.

El directorio blanco en disputa

Por su parte, el senador electo Sebastián da Silva, de AP, le bajó el perfil al encuentro y sostuvo que no le sorprende. También dijo a la diaria que la reunión de este jueves entre Orsi y Delgado la tenían pendiente y se la habían prometido hace tiempo. Subrayó que en su sector hacen énfasis en el cambio de autoridades partidarias, ya que “el que negocia es el partido”, por eso tienen que renovar el directorio. Da Silva sostuvo que la reunión no le quita el sueño, ya que Delgado “tiene toda la potestad del mundo para reunirse con quien quiera”.

Da Silva insistió con que la postura de su sector es que se cite a la Convención Nacional del PN en marzo para poder cambiar las autoridades partidarias, y van a hacer “una cuota de sacrificio” al proponer “a uno de los cuadros más prestigiosos” que tienen “para que se vaya de AP y vaya para todo el PN” (en referencia a García, a quien impulsan para presidir el directorio). “Esa es la hoja de ruta que tenemos. Urge cambiar el directorio, y urge la fecha porque hay un proceso electoral [el de las departamentales de mayo]”, finalizó.

La fuente de AF subrayó que en el sector ya “está empezando a molestar” la posición de AP, y resaltó que históricamente en el PN se renovaron las autoridades del directorio luego de la elección departamental, cuando se cierra el ciclo electoral. Desde AF especulan con que la “jugada” de AP tiene como objetivo que García sea el presidente del directorio para que luego sea él quien se reúna con el gobierno del FA por los cargos de la oposición.

En tanto, un integrante del actual directorio blanco ratificó que la tradición marca que las autoridades se renuevan luego de las elecciones departamentales, porque esperan a que se resuelva quiénes serán los intendentes, alcaldes, etcétera, “y se despeje el panorama”. Además, porque antes de las elecciones de mayo se ubica a dirigentes en los organismos y entes autónomos, y hay muchos de esos cargos que no permiten –constitucionalmente– hacer política, por lo tanto, no les parece lógico “armar un directorio con gente que dos meses después ya tiene que renunciar”.

De todas maneras, el integrante del directorio señaló que ahora se da una situación diferente a las anteriores porque “hay una suerte de vacío” en la cabeza del PN, ya que si Lacalle Pou hubiera querido ser el presidente del directorio, lo resolverían mañana mismo, pero ya descartó serlo.

La fuente agregó que el directorio podría resolver que los cargos los negocie equis persona, alineando a las mayorías, “que no dejan de ser las mismas que va a haber en el próximo directorio”, porque ese cuerpo partidario se define por los votos de la elección interna, y en esa instancia Delgado ganó con ventaja. Por lo tanto, el excandidato tiene “una mayoría solvente y la va a volver a tener”, así que en realidad, finalizó la fuente, todas estas idas y vueltas son parte de “un debate por mostrar quién manda”, salvo que haya un acuerdo diferente para “no tener lío”.