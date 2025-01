El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, se reunió este lunes en el marco de la transición de gobierno con su par designado, Alfredo Fratti. El actual jerarca apuntó en rueda de prensa que se trataron “temas de mercado”, aspectos “comerciales” y otros relativos a la definición de recursos para algunas secciones e institutos del ministerio, y también se refirió a la situación de endeudamiento de varios fondos ganaderos que se dio a conocer en las últimas semanas.

“Vamos a tener que trasladar compromisos financieros para la próxima administración en flujos que son conocidos, que ya han sido conversados con las actuales autoridades del Ministerio de Economía, pero que el futuro ministro tendrá que continuar en ese diálogo”, aseguró Mattos. Agregó que como legado se dejará la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, que, según detalló, ha sido discutida con “la sociedad civil y con las organizaciones de productores”.

En la reunión, además del actual y el futuro ministro, participaron el subsecretario en funciones, Juan Ignacio Buffa, y el designado, Matías Carámbula. En ese sentido, mirando a futuro, Mattos aseguró que habrá nuevas instancias en las que las autoridades salientes y las futuras de las unidades ejecutoras y los institutos agropecuarios podrán desarrollar un “nuevo nivel de diálogo”.

En el marco del pasivo de 250 millones de dólares que sostiene la empresa Conexión Ganadera con sus inversores, situación que se suma a lo sucedido tiempo atrás con el Grupo Larrarte y República Ganadera, el ministro Mattos dijo que “se está afectando el ahorro nacional”, y reconoció que, en ese sentido, lo sucedido “le pega colateralmente al Ministerio de Ganadería”.

Mattos agregó que los fondos ganaderos son fuentes de financiamiento del sector agropecuario “legítimas y genuinas”, aunque subrayó que cree que “el impacto sobre el sector agropecuario es relativamente bajo”. Asimismo, apuntó que, aunque eran “actividades productivas”, de igual manera “rozaban más lo financiero”. Aseguró que, en definitiva, todo se dilucidará en la órbita judicial, y agregó que se deberán “preservar” aspectos de “bienestar animal”, dado que la inversión en cuestión tiene que ver con animales vivos.

El camino parlamentario

Con miras a lo que viene, Mattos aseguró que está “en contacto directo con el Banco Central”, autoridad que, a su entender, “debiera intervenir” en el caso de que se determine que se trata de “una inversión de carácter financiero”. “No está muy claro desde el punto de vista jurídico si es financiero o si es un sistema de capitalización, parece ser algo híbrido que no está bien comprendido por la normativa, incluso conversamos con el futuro ministro de la posibilidad de dejar alguna propuesta de carácter legislativo para que el Parlamento lo pueda considerar”, comentó.

Mattos prefirió no referirse a los pormenores de la iniciativa, dado que se trata de algo que aún se está estudiando y que a su vez deberá ser acordado con el futuro gobierno. “Lo que vamos a dejar es un análisis y una propuesta, lo considerarán las nuevas autoridades”, concluyó sobre el tema.

“Dejar algo para adelante me parece muy bueno, porque creo que esto va a tener que tener un tratamiento legislativo”, dijo Fratti al respecto. “Al Banco Central le pasó un elefante por delante y a los legisladores también, porque seguramente los que tenemos vinculación con el agro no pegamos el grito a tiempo; con este sonsonete de que ‘es entre privados, no te metás’, tenemos una cantidad de uruguayos damnificados”, analizó el futuro ministro.

Fratti dijo que no comparte que no se pueda intervenir por tratarse de un negocio entre privados: “Vos vivís en un Estado de derecho, en una comunidad en la cual se tienen normas”. “Es una pena, porque es una inversión nacional que deberíamos estimularla para que se realice en producción nacional”, concluyó.

Mattos propuso a Fratti mantener la vacunación contra la aftosa

Mattos se refirió, por otra parte, a la situación de la aftosa en nuestro país. Al respecto, afirmó que “Uruguay está en una condición de libre de aftosa con vacunación”, lo cual “es una cobertura, porque el eventual beneficio que pudiera tener Uruguay dejando de vacunar, como algunas zonas del continente lo han hecho, no significa una mayor conquista de mercados”, dijo.

“Hoy mismo estamos anunciando la apertura del mercado de Filipinas, un mercado de 120 millones de habitantes para la carne bovina y las menudencias, un mercado muy importante”, complementó.

Por tanto, Mattos apuntó que por “la gran circulación de personas, con el surgimiento de focos en algún lado y otro”, le sugirió al ministro designado “que tomara la decisión con su equipo en el futuro de continuar con el proceso de vacunación en Uruguay, a pesar de que la situación epidemiológica de la región ha mejorado en forma significativa”, concluyó.