La primera visita del periodista español Jordi Évole al expresidente José Mujica tuvo lugar en 2014, sobre el final de su mandato, para su programa de reportajes Salvados. Desde entonces, Évole ha vuelto a entrevistar a Mujica en tres ocasiones: en 2015, en 2020 (por videollamada debido a la pandemia) y el pasado julio, cuando el exmandatario lo recibió nuevamente, por última vez, en su chacra de Rincón del Cerro.

Este próximo domingo se estrenará en el canal español La Sexta la tercera entrega de la última temporada del programa Lo de Évole, que tiene como protagonista a Mujica. En sus redes sociales, el programa ha publicado algunos fragmentos de la entrevista con su “invitado más querido”, que se grabó en julio de 2024, luego de culminar el tratamiento de radioterapia por el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril y siete meses antes de que Mujica anunciara que dicha enfermedad se había extendido y que no se sometería a más intervenciones.

“Es inverosímil Mujica. Lo ves y dices, no puede haber un presidente así”, dijo Évole en una reciente entrevista radial para Julia en La Onda, al recordar su primera visita a la chacra a la que en España “perfectamente irían los servicios sociales a hacer una mirada”, dijo el periodista al evocar la sorpresa que le generó: “¿Cómo puede ser este señor presidente?”, pensó en su momento.

Desde ahí empezaron “una relación bonita que se ha mantenido”, comentó, y agregó que “cuando él ha venido a Barcelona, cuando yo he ido a Argentina o Uruguay, he vuelto a pasar por allí para saludarle sin cámaras ni nada”. Así es que “cuando me enteré de que tenía cáncer le llamé”, y en esa conversación salió: “Vente y hacemos la última, o hacemos una charla y lo que salga”. “Y a eso fuimos”, contó.

El video de promoción más controvertido de la entrevista es el pasaje en el que Mujica opina acerca de la actualidad europea, la guerra entre Rusia y Ucrania y el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Ha perdido personalidad Europa”, afirmó el expresidente y agregó que ese continente “se está comiendo una guerra al pedo”, que “pudieron haber evitado hace 15 años”.

“El problema de hoy es la OTAN”, continúa Mujica. “Ninguna potencia se va a dejar poner cohetes en la frontera”, dice el expresidente, a lo que Évole intenta decir “sí, pero la reacción de Putin en este caso ha sido…” cuando es interrumpido por el exmandatario, quien asevera: “Putin es un hijo de puta”.

En otro fragmento, el periodista le pregunta a Mujica si ha visitado alguna vez la residencia de los reyes de España, el Palacio de la Zarzuela, y ante la afirmativa, le pregunta irónico: “¿Y qué? ¿Encontró un sitio más o menos como este?”. Mujica responde, “están locos los españoles”, y agrega: “La Zarzuela es una estancia ahí en la boca de Madrid”.

Sobre su relación con la muerte, Mujica dijo: “Cuando quiera venir, que venga y le diré ‘sería bueno que sirva otra vuelta’. Sigo haciendo proyectos, mañana me despertaré muerto y chau”.

“Nacemos condenados a morir, pero hechos para que luchemos por vivir”, expresó el expresidente, quien afirmó “tengo que agradecerles a la gente y a la vida”. Mujica también dijo que “ni pensaba ser presidente, ni nada. Se me dio así”, y aseguró que “vale la pena comprometerse con la vida”.