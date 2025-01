La construcción de la institucionalidad de la Coalición Republicana sigue su curso, aunque con no pocas dificultades. Luego de la queja del líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, en torno a los distintos planteamientos de los blancos para que los colorados comparezcan en algunos departamentos bajo el lema del Partido Nacional (PN) en las próximas elecciones departamentales, el senador del Partido Colorado (PC) Tabaré Viera indicó en el programa En perspectiva que estas propuestas se están analizando en San José, Paysandú y Rocha.

En Rocha es prácticamente un hecho que habrá un candidato colorado dentro del lema del PN, aunque todavía resta definir el nombre. Con este propósito fueron reservados varios nombres en las elecciones internas de junio, dado que la normativa vigente impide postularse por partidos distintos en el mismo ciclo electoral.

En San José, en cambio, el tema divide al PC. En diálogo con la diaria, Mauricio Viera, diputado electo por Vamos Uruguay, señaló que, si bien actualmente “no hay ninguna decisión ni de acuerdo ni de desacuerdo”, la posibilidad existe y responde a una “opción estratégica” en vista de los resultados de las elecciones de octubre y noviembre, en las que el Frente Amplio (FA) fue la fuerza política más votada a nivel departamental.

Asimismo, Viera sostuvo que “es un hecho de la realidad” que hay votantes del PC dispuestos a acompañar a los candidatos que postulará el PN al gobierno departamental. La actual intendenta nacionalista, Ana Bentaberri, ya ha dicho que irá por la reelección. “En San José la elección se va a polarizar entre el FA y el PN”, afirmó Viera.

Sin embargo, en el PC también hay quienes sostienen que el partido debe presentarse de manera independiente. Gonzalo Magnou, dirigente departamental de Unir para Crecer, el sector encabezado por Andrés Ojeda, dijo a la diaria que el PC “tiene que presentar candidaturas”. Señaló que por el momento la única candidatura que se maneja es la de Alfredo Lago, edil departamental, que no está alineado ni con Vamos Uruguay ni con Unir para Crecer. “No nos resignamos a que haya una sola candidatura”, expresó Magnou.

En declaraciones a Radio 41 de San José, Lago cuestionó la opción de comparecer bajo el lema del PN. “Esto no es coalición, esto es pérdida de identidad”, manifestó. Aunque dijo respetar “la libertad del diputado electo”, en referencia a Viera, quien, sostuvo, “quiere apoyar” a Bentaberri, Lago afirmó que el PC “es muy distinto” tanto al PN como al FA. “La conducción del actual gobierno a nosotros, como colorados que somos, nos deja muchísimas cosas que desear”, afirmó.

Consultado al respecto, Viera sostuvo que “hay sectores que, con una visión coalicionista, estarían optando por no acompañar la candidatura de Lago para disminuir el riesgo” de un eventual triunfo del FA en San José. De todos modos, Viera señaló que la candidatura de Lago tendría los votos suficientes en la convención departamental para ser aprobada.

A la espera de la Corte Electoral

En Paysandú, la posibilidad de que el PC comparezca bajo el lema del PN existe e incluso concita el apoyo de varios dirigentes departamentales, pero está supeditada a la respuesta de la Corte Electoral al recurso presentado por el PC, que procura que el organismo electoral autorice a quienes participaron en las internas de junio por un partido a participar por otro partido en las departamentales de mayo.

A título personal, el secretario general del PC en Paysandú, Fabián Etchelar, dijo a la diaria que el partido tiene que priorizar “la estrategia que lleve a que el 31 de mayo el PC tenga la mayor cantidad de representantes a nivel departamental”, esto es, “la mayor cantidad de ediles y la posibilidad de tener algún alcalde”.

En tal sentido, Etchelar opinó que algún tipo de acuerdo con el PN “sería lo ideal”, pero “siempre y cuando no se inhabilite la posibilidad de que nuestros cuadros políticos puedan participar en otro lema”. “Si tú me dices que la persona que yo tengo para que sea alcalde en Guichón, El Eucalipto, Chapicuy, Quebracho o en cualquiera de los municipios de Paysandú, que son las personas que trabajan en el territorio y tienen los votos, no se puede presentar, entonces no creo que nosotros podamos hacer ningún acuerdo”, porque “es como decir 'cierro la casa del PC y vamos todos al PN', y no es esa la idea”.

“Lo que está conspirando hoy contra la mejor estrategia para el PC es la limitación que le está poniendo la Corte Electoral”, subrayó Etchelar.

Al igual que en San José, en este tema no hay unanimidad dentro del PC en Paysandú. David Helguera, edil departamental y primer suplente del diputado electo por Vamos Uruguay, Walter Verri, señaló la diaria que, en principio, tiene una posición contraria en cuanto a la propuesta de presentarse a las departamentales bajo el lema nacionalista.

Según supo la diaria, a instancias de Verri, el PC tiene reservado el nombre de Ricardo Molinelli, tres veces diputado por Paysandú, quien podría presentarse como candidato colorado por el PN. En ese caso, si el acuerdo electoral prospera, Molinelli podría acompañar en clave de coalición al actual intendente, Nicolás Olivera, y a Jorge Larrañaga Vidal, los dos candidatos nacionalistas.