Autoridades del gobierno entrante y del gobierno saliente mantuvieron este lunes por la tarde una nueva reunión de transición en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Durante casi una hora y media, Juan Castillo, quien será el nuevo ministro de Trabajo desde el 1° de marzo, conversó con Mario Arizti, el actual titular de la cartera.

Al término de la reunión, Hugo Barretto, que será el próximo subsecretario del MTSS, dijo en una rueda de prensa que en la conversación abordaron tres temas centrales. En primer lugar, la próxima ronda de los Consejos de Salarios, ya que a fines de junio de este año “vence un conjunto de resoluciones” y comienza una nueva ronda. En segundo lugar, la próxima reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, del que Uruguay es miembro titular. Barretto indicó que en este encuentro se tratará específicamente “la regulación del trabajo en plataformas”.

Por último, Barretto señaló que en la reunión de este lunes se hizo “un repaso de algunos focos de conflictividad existentes”, que probablemente continuarán en el próximo período de gobierno, como los de la industria frigorífica y el sector lácteo.

Al respecto, Castillo mantuvo una reunión este mismo lunes, por la mañana, con la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), actualmente en conflicto debido a los despidos efectuados a fines del año pasado en la empresa Coleme de Melo.

“Hay muchos despidos de trabajadores”, afirmó Castillo en una rueda de prensa a la salida de la reunión con la FTIL, según consignó Telemundo. El caso de Coleme, sostuvo, “preocupa particularmente” porque “afecta a una parte de la ciudadanía que impacta fuertemente” en Cerro Largo.

“Hoy hay una menor cantidad de trabajadores en actividad y más producción; está claro que hay más carga horaria y menos trabajadores que se siguen llevando el mismo salario. ¿Dónde está la parte de la ganancia que se está produciendo de más?”, preguntó.

Castillo dijo que desde la FTIL le transmitieron la “preocupación” por la situación de los trabajadores, así como “el compromiso que tienen en poder resolverlo cuanto antes”; en tal sentido, afirmó que “la única forma de que Uruguay pueda distribuir mejor la riqueza es que haya mejores industrias, que sus principales industrias traten mejor a los trabajadores y que haya mejores salarios”. Castillo advirtió que actualmente “hay muchos anuncios de cierre de empresas”.

Por Coleme y otras situaciones de conflicto, la FTIL tiene previsto hacer en febrero una marcha desde Melo hasta Montevideo. La movilización culminará con la instalación de una carpa frente a la Torre Ejecutiva.

Reunión por la situación de la Caja de Profesionales

Por otra parte, si bien el asunto no estuvo presente en la reunión de transición de este lunes, el equipo entrante del MTSS ya está trabajando en torno a la compleja situación patrimonial que tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Según supo la diaria, las próximas autoridades del ministerio tuvieron una reunión días atrás con el presidente y la vicepresidenta del organismo previsional, Daniel Alza y Virginia Romero.

Fue una reunión “absolutamente informal”, en la que hubo “una muy buena disposición de encarar a la mayor brevedad posible la situación” por parte del gobierno entrante, señaló a la diaria una fuente de la CJPPU.

Desde el equipo entrante del MTSS, en tanto, apuntaron a la diaria que este tema, en principio, se abordará antes del diálogo por la seguridad social que ha propuesto en su programa de gobierno el Frente Amplio, debido a lo urgente de la situación. En el organismo previsional estiman que en junio de este año ya no habrá fondos suficientes para cubrir la totalidad de los egresos operativos.

Sin embargo, el directorio de la CJPPU todavía no le ha enviado de manera formal al gobierno electo sus propuestas para atender la situación. De hecho, este tema dividió a las autoridades del organismo previsional en una de las últimas sesiones del año pasado.

De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, el directorio de la CJPPU puso a consideración dos propuestas para presentarle al gobierno electo. Por un lado, un proyecto de ley que plantea modificaciones a la reglamentación de los timbres profesionales, un aumento de la contribución de los pasivos y un incremento de los aportes de los activos, entre otras medidas que le otorgarían sustentabilidad al organismo previsional “hasta el año 2032”.

Por otro lado, un proyecto de ley elaborado por la agrupación El Orden Profesional, “que cambia el modelo de gestión de la Caja y resulta rentable hasta 2108”, según afirmó en la sesión el director Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante de la agrupación.

Este proyecto de ley, al que tuvo acceso la diaria, propone aumentar la base de aportantes de la CJPPU mediante la incorporación de “todos los profesionales”, “con independencia de que trabajen en relación de dependencia en organismos públicos y/o privados de cualquier naturaleza o de modo independiente”. También se plantea que el IASS que actualmente pagan los jubilados profesionales se vuelque a la CJPPU y no al Banco de Previsión Social, entre otras medidas.

En ese marco, Romero cuestionó la afiliación automática de profesionales dependientes y apuntó que los servicios técnicos de la CJPPU aún no habían estudiado el proyecto. “No puedo avalar con mi voto que se remita algo sin su previo asesoramiento. No lo puedo votar”, afirmó. Finalmente, la mayoría del directorio de la CJPPU resolvió no enviar ninguna de las dos iniciativas.

Según supo la diaria, actualmente las autoridades del organismo previsional están trabajando en “armar una única propuesta” para enviar al gobierno electo.